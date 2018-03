F24 AG präsentiert App für mobiles Alarmmanagement

München (ots) - Mit der App F24 Alert! liefert die F24 AG erste Erfolge der in 2013 gestarteten Innovationsoffensive

Die F24 AG bietet zum 1. September 2013 ihre native App F24 Alert! für iOS zum kostenfreien Download im App Store für FACT24 Nutzer an. Mit der App F24 Alert! ist professionelles Alarmmanagement auch von unterwegs jederzeit möglich. Alarme werden über das Smartphone oder Tablet aktiviert. So kann auch von unterwegs schnell auf Not- und Krisenfälle reagiert werden.

Die App F24 Alert! konzentriert sich auf die wichtigsten Funktionen zum Alarmmanagement. Alarme können schnell aktiviert und Szenarien flexibel angepasst werden. Über den Alarm Monitor lassen sich alle aktivierten Alarme in Echtzeit verfolgen.

Für die mobile Nutzung wurde auf eine schnelle und einfache Handhabung Wert gelegt. Das Design überzeugt durch Übersichtlichkeit und Klarheit. Die App wird in den Sprachen Deutsch und Englisch verfügbar sein.

Ab 1. Oktober 2013 wird die App F24 Alert! auch für Android zum kostenfreien Download bei Google Play bereit stehen.

Jochen Schütte, Vorstand für IT und Produkt-Management der F24 AG, sagt: "Mit unserer App F24 Alert! gehen wir noch stärker auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein, die flexibel und schnell agieren möchten. Heutzutage wird vieles von unterwegs gesteuert. Damit sind wir mit unserer App am Puls der Zeit. In 2014 werden noch weitere spannende Funktionalitäten folgen."

Über das Unternehmen F24:

Der Software-as-a-Service Anbieter F24 AG entwickelt und betreibt hochsichere Alarmierungs- und Krisenmanagementlösungen. Gemeinsam mit ihren ausländischen Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern ist das Unternehmen global aufgestellt und nimmt weltweit eine führende Stellung ein. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 mit Firmensitz in München gegründet und verfügt über Tochtergesellschaften in England, Frankreich, Spanien, Tschechien und den USA.

Aktuell nutzen über 500 Unternehmen und Organisationen in mehr als 70 Ländern FACT24 für Alarmierung und Krisenmanagement. Zu den Referenzkunden zählen Konzerne wie Airbus, AXA, Beiersdorf, BMW, BP, Cepsa, Daimler, DHL, DOW, EADS, ExxonMobil, HSBC, IBM, Jumeirah, Lufthansa, Repsol, SAP, Shell, Swiss, Téléfonica, Total und Volkswagen.

Über den Alarmierungs- und Krisenmanagement-Service FACT24:

Im Ereignisfall nutzen Unternehmen FACT24 - das zentrale Werkzeug für Alarm- und Krisenmanagement - vom Ausbruch der Krise über die erfolgreiche Bewältigung bis hin zur Nachbereitung. Führungs- und Einsatzkräfte werden alarmiert, Entscheider werden ad hoc in Telefonkonferenzen einberufen und Info-Hotlines für Anwohner oder Mitarbeiter werden kurzfristig aktiviert. Über die Online Kollaborations-Plattform FACT24 Case Manager erfolgt während des Ernstfalles der Kommunikations- und Datenaustausch mit allen Schlüsselpersonen in Echtzeit. Der Verlauf des gesamten Ereignisses wird in einem revisionssicheren Krisen-Logbuch protokolliert. Weitere Informationen zu FACT24 finden Sie unter www.f24.com/de/services/fact24-hauptfunktionen.html

