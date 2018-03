Meidling: "Das Pferd auf dem Balkon" am Schöpfwerk

Freitag, 19.7.: Film für die ganze Familie, Eintritt frei

Wien (OTS) - Anfang Juni begann die heurige Wien-Tour des seit 24 Jahren bestehenden Wanderkinos "VOLXkino". Jetzt sucht das reisende Lichtspieltheater den 12. Bezirk auf: Am Freitag, 19. Juli, veranstaltet der Verein "St. Balbach Art Produktion" im Park-Gelände in der städtischen Wohnhausanlage Schöpfwerk (12., Am Schöpfwerk, Lichtensterngasse, Zanaschkagasse) einen gratis zugänglichen Filmabend. Unter freiem Himmel wird ab 21.30 Uhr der vergnügliche Streifen "Das Pferd auf dem Balkon" (AT 2012, Regie: Hüseyin Tabak, Drehbuch: Milan Dor, mit: Nora Tschirner, Andreas Kiendl, Enzo Gaier, Natasa Paunovic, u.a.) vorgeführt.

Beim zehnjährigen Mika wurde das Asperger-Syndrom festgestellt. Der introvertierte, mathematisch hochbegabte Knabe entdeckt auf einem Gemeindebau-Balkon ein Pferd und es entwickelt sich eine starke Verbundenheit zwischen Mensch und Tier. Das Ross gehört einem spielsüchtigen, verschuldeten Mieter, der arge Probleme mit Gaunern hat und dem Mika aus der Patsche helfen will. Der nette "Film für die ganze Familie" dauert rund 90 Minuten. Als Vorprogramm läuft der Kurzfilm "L Equip Petit" (ES 2012, Regie: Roger Gomez/Dani Resines, O.m.U.), der im Zeichen des Fußballs steht. Informationen über die noch bis Freitag, 20. September, dauernde "VOLXkino"-Saison 2013 erteilen die Kino-Betreiber unter den Rufnummern 219 85 45/80 und 0699/128 71 500. E-Mails an den Verein "St. Balbach Art Produktion":

office@volxkino.at.

