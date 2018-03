Ab 24. Juli: CarDelMar veröffentlicht Details zu Mallorca GeoTour / Vom 1. bis zum 10. August veranstaltet der Mietwagenanbieter eine große Schatzsuche auf Mallorca

Hamburg (ots) - Der Startschuss für die Mallorca GeoTour rückt näher:

Am 24. Juli veröffentlicht der Mietwagenanbieter CarDelMar die Details seiner Schatzsuche. Die Koordinaten der Caches und Hinweise auf deren Verstecke sind ab diesem Datum unter www.cardelmar.de/geocaching/geocaching.php, unter www.geocaching.com/adventures/geotours sowie in Social Media zu finden. Vom 1. bis 10. August können Mallorca-Urlauber dann an der Schatzsuche teilnehmen und Geldpreise im Gesamtwert von 6.000 Euro erjagen. Die GeoTour verbindet Geocaching mit Sightseeing und führt zu den schönsten Plätzen der Baleareninsel.

"Wir haben tolle Verstecke für unsere Caches gefunden", schwärmt CarDelMar-Geschäftsführer Carsten Greiner. Die zehn wasserfesten Behälter sind an attraktiven Orten auf der ganzen Insel versteckt. Vom 1. bis 9. August erklärt CarDelMar jeden Morgen einen Cache zum Cash-Cache des Tages. Wer ihn findet, kann mit etwas Glück täglich 500 Euro gewinnen: Dazu hinterlässt der Finder einfach seinen Namen im Logbuch des Caches. Im Deckel des Caches findet er einen Code, den er am selben Tag unter geocaching @ cardelmar.com an CarDelMar mailt. Unter allen Einsendern verlost CarDelMar den Gewinner des Tages.

Am zehnten und letzten Tag erhöht CarDelMar Einsatz und Tempo: 1.000 Euro gibt es am 10. August für den, der eine spezielle Location in Palma de Mallorca als Erster erreicht. Zusätzlich verlost der Mietwagenanbieter 500 Euro unter allen, die mindestens acht der Cash-Caches entdeckt haben.

Die Teilnahme an der GeoTour und am Gewinnspiel ist offen für alle, die im Mietwagen oder im eigenen Fahrzeug auf Mallorca unterwegs sind. Wer mitmachen möchte, braucht ein Smartphone oder ein GPS-Gerät sowie einen Stift, um seinen Namen im Logbuch der Caches zu hinterlassen.

Damit die GeoTour für alle Teilnehmer ein Erfolg wird, sollten sie Folgendes beachten: "Wer einen Cache entdeckt hat, sollte ihn wieder genau dort verstecken, wo er ihn gefunden hat", erklärt Carsten Greiner. "Dabei sollte man darauf achten, dass einen niemand beobachtet."

