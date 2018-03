Vermischtes aus Salzburg

Wien (OTS) - Viel Neues von den Salzburger Festspielen in der morgen erscheinenden NEWS-Ausgabe. Der Dirigent Nikolaus Harnoncourt nennt die Vorgänge um die Ablöse des Intendanten Alexander Pereira "zum Kotzen": "Es wurde von vielen Elementen an Pereiras Abschied gearbeitet, aber gute kann ich darunter nicht entdecken. Leute, die von Kultur keine Ahnung haben, rühren in der Kultur herum." Er selbst dirigiert in Pereiras Abschiedssommer 2014 Schuberts "Fierrabras" mit den Wiener Philharmonikern. Weiter in die Zukunft denke er nicht.

Auch der Pianist Rudolf Buchbinder kritisiert die Vorgänge um Pereira und die politische Gängelung der Festspiele. In Salzburg verwirklicht er nächsten Sommer ein für die Festspiele einzigartiges Projekt: alle Klaviersonaten Beethovens an sieben Abenden.

Pereiras "Ouverture Spirituelle", das einleitende Festival geistlicher Musik, wird nach dem Abgang des Intendanten nicht abgeschafft, aber wohl verkürzt, wie Präsidentin Helga Rabl-Stadler anmerkt. Das von Pereira generierte Sponsorenniveau werde man wohl nicht halten. Seine Planung für 2015 und 2016 bestehe aus "guten Ideen, an denen wir weiterarbeiten wollen. Es gibt allerdings keinen einzigen schriftlichen Vertrag".

Der lettische Regisseur Alvis Hermanis, der Harrison Birtwistles "Gawain" probt, bestätigt eine spektakuläre Aufgabe: Er wird 2017 an der Wiener Staatsoper Wagners "Parsifal" neu inszenieren.

Und endlich steuert die intendantensuche für 2017 weiter auf Markus Hinterhäuser hin. Salzburgs Bürgermeister, Kurator Heinz Schaden, der Hinterhäuser schon nannte: "Ich darf keinen Namen sagen, aber wir sind uns relativ klar, was wir wollen. Auch der Betriebsrat ist sich einig, dass jetzt Ruhe einkehren muss." Gegen Hinterhäuser gebe es im Kuratorium keinen Einwand, die Entscheidung solle noch vor Antritt der neuen Bundesregierung fallen. Das Nämliche wird laut NEWS aus dem Kunstministerium signalisiert.

Endlich kündigt Schaden die dringend geforderte Valorisierung der Festspielsubvention spätestens 2015 an.

