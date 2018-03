Die Wiener Sängerknaben zur finanziellen Situation

Aufgrund des Berichts in der heutigen "Krone" sehen wir uns veranlasst, eine detaillierte Darstellung der Hintergründe zu veröffentlichen.

Wien (OTS) - Die Wiener Sängerknaben haben eine lange Geschichte:

Knaben haben seit dem späten 13. Jahrhundert in der Wiener Hofburgkapelle gesungen. 1924 wurde aus dem kaiserlichen Chor ein privater Verein. Seit 1924 haben die Wiener Sängerknaben dreieinhalbtausend Kinder ausgebildet; jedes Jahr werden es mehr:

Sängerknaben sowie Mädchen und Buben in Volksschule und der neuen Oberstufe. Seit 1924 haben die Wiener Sängerknaben knapp 1000 Tourneen in rund 100 Länder unternommen und dabei an die 27.000 Konzerte im In- und Ausland gesungen, mit dem österreichischen Staatswappen auf der Uniform und Wien im Namen. Das stellt einen Werbewert dar, den man nicht beziffern kann.

Heute teilen sich die 100 aktiven Knaben, aufgeteilt auf vier Chöre, etwa 300 Auftritte im Jahr. Sie erreichen live etwa eine halbe Million Zuschauer in aller Welt; dazu kommen Tonaufnahmen, Film-Dokumentationen, Reportagen, Berichte in den Medien und natürlich das Internet. Die "Vienna Boys" sind von Berlin bis Beijing ein Begriff.

Die Wiener Sängerknaben sind ein gemeinnütziger Verein. In erster Linie verstehen wir uns als eine Bildungseinrichtung. Unser Ziel ist es, die uns anvertrauten Kinder und jungen Menschen mit einer besonderen musikalischen Ausbildung zu verantwortungsbewussten Menschen zu erziehen; wir wollen sie mit einem Instrumentarium versehen, ihre Welt aktiv mitzugestalten. Wir unterhalten eine private Volksschule und ein privates Realgymnasium mit Öffentlichkeitsrecht; derzeit haben wir 300 Schülerinnen und Schüler. Eltern von Sängerknaben zahlen monatlich einen Beitrag von 90 Euro(!); die Volksschule kostet monatlich 250 Euro, die Oberstufe 340 Euro. Etwa ein Viertel der Kinder hat einen Freiplatz. Um den Betrieb überhaupt aufrecht erhalten zu können, brauchen wir mindestens 2,8 Millionen Euro im Jahr. Nötige Investitionen in Gebäude, Lehrmittel oder Musikinstrumente sind in dieser Summe nicht enthalten. Dieses Geld muss von uns verdient werden. Etwa 65% des laufenden Budgets können wir erwirtschaften. Wir können jede Zuwendung, öffentlich oder privat, gebrauchen. Alles Geld, das wir haben, wird in die Kinder investiert.

Bis 2001 haben die Wiener Sängerknaben ganz ohne öffentliche Zuwendungen überlebt. Mit Ausnahme der allgemein üblichen Übernahme der Kosten für Lehrer im Bereich der Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht und von Förderungen für einzelne Projekte wie neue Kinderopern, erhalten wir nach wie vor keine Zuschüsse oder Subventionen der öffentlichen Hand.

Seit 65 Jahren sind die Wiener Sängerknaben im Augartenpalais zuhause, die Volksschule ist im benachbarten Josephstöckel untergebracht. Seit 65 Jahren beleben wir diese Häuser, unterhalten und pflegen sie. 1948 haben die Wiener Sängerknaben die schwer beschädigten Gebäude mit den Einnahmen der ersten USA-Tournee nach dem zweiten Weltkrieg selbst wieder aufgebaut und renoviert. Die letzte große Renovierung fand im Jahr 2003 statt. Wir lieben die Gebäude und sind stolz darauf. Und wir haben sehr gerne Gäste; regelmäßig beherbergen wir die Chorgruppen von "Superar", Schulen besuchen uns, Lehrer kommen gerne. Wir veranstalten Workshops und Offene Singen und jedes Jahr einen großen Tag der Offenen Tür, bei dem immer alle gemeinsam singen.

Im Gegenzug für die Investitionen der Wiener Sängerknaben in die Gebäude wurde seinerzeit eine Mietfreistellung bis 2008 vereinbart; für die folgenden fünf Jahre wurden weitere Investitionen und Wertschaffungen gegenverrechnet. Mit April 2013 wären erstmals Mieten in Höhe von ca. 17.000 Euro pro Monat fällig.

Für den Verein haftet sein - ehrenamtlicher - Vorstand, zehn Privatpersonen, drei Pensionisten, zwei Musiker, ein Impresario, zwei Juristen, ein Archäologe und ein Journalist, die für eine solche Summe auf keinen Fall gerade stehen könnten.

Plötzlich über 200.000 Euro im Jahr zusätzlich aufzubringen, ist für uns unmöglich. Wir schaffen das nicht. Diese Miete würde tatsächlich das Ende der Wiener Sängerknaben bedeuten. Aber wir glauben nicht, dass das passiert, denn wir arbeiten im Moment gemeinsam mit der Politik an Lösungen. Um die laufenden Gespräche nicht zu stören, können wir in dieser Sache derzeit keine weiteren Stellungnahmen abgeben.

Ein Chor ist ein Spiegel der Gesellschaft; er ist eine Miniaturgesellschaft. Wer im Chor singt, lernt gemeinsam ein Ziel zu erreichen; er lernt, wie eine gute Gemeinschaft funktioniert. Wer als Kind singt, singt auch als Erwachsener; wer als Kind singt, zehrt davon ein Leben lang. Wir glauben, dass unsere Welt Gesang braucht. Es ist wichtig, dass es die Wiener Sängerknaben gibt. Und wir glauben, dass es sie auch weiter geben wird.

Dass Singen Gehirntraining ist und Sänger wie Zuhörer glücklich macht, ist längst wissenschaftlich erwiesen. Eine neue Studie aus Schweden hat ergeben, dass Chorsingen auch gut für das Herz ist.

