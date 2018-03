Die Reindustrialisierung von Europa

Einladung zu Abendveranstaltung und Pressefrühstück in Linz

Linz (OTS) - Am Donnerstag, 18. Juli, geht es mit einer europapolitischen Veranstaltung auf Spitzenniveau so richtig ab in den Sommer. Ab 19 Uhr diskutieren die deutsche EU-Abgeordnete Evelyne Gebhardt (SPD, Binnenmarkt-Ausschuss), der oberösterreichische EU-Abgeordnete Josef Weidenholzer und der österreichische Wirtschaftswissenschafter Markus Marterbauer im Ars Electronica Center (Sky-Loft) in Linz über die Potenziale einer Reindustrialisierung von Europa.

Am Freitag, 19. Juli, findet um 9.30 Uhr im oö. Presseclub (Landstraße 31, 1. Stock) ein Pressefrühstück statt, das alle Fragen zur Reindustrialisierung Europas beantworten soll. Teilnehmer:

Evelyne Gebhardt und Josef Weidenholzer. "Die Menschen sehnen sich nach einer Wirtschaft, die für sie greifbar ist. Es ist gut, dass diese Sehnsucht nach einer realen Wirtschaft auch von der Politik und wissenschaftlichen Erkenntnissen gestützt wird," so Weidenholzer.

Zur Person Evelyne Gebhardt (Fotocredit: Privat)

Die deutsche Abgeordnete wurde 1954 in Paris geboren und ist seit 1975 Mitglied der SPD. Sie ist seit 1994 Mitglied des EU-Parlaments und seit 2004 Koordinatorin der Sozialdemokraten im wichtigen Binnenmarktausschuss. Von 2010 bis 2011 war sie Mitglied des Bundesvorstands der SPD. 2005/06 wurde sie in die Liste der zehn wichtigsten Deutschen bei den Institutionen der EU in Brüssel und Straßburg aufgenommen.

