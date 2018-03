Die bekannte italienische Marke MARTINI® feiert 150-jähriges Jubiläum

(PRN) - - Gefeierte Marke feiert eleganten italienischen Lebensstil verspielt mit MARTINI-Party, limitierter Auflage des Wermut, neuer Aufmachung für den Schaumwein und Jubiläums-Etikett

Hamilton, Bermuda (ots/PRNewswire) - Alles Gute zum Jubiläum, MARTINI®! Bacardi Limited feiert das 150-jährige Jubiläum seiner weltberühmten Marke MARTINI und damit eineinhalb Jahrhunderte unvergleichlicher Unternehmensgeschichte, in denen MARTINI zur weltweit führenden Wermut und zum meistverkauften italienischen Sekt wurde. Dieser Meilenstein markiert den Symbolcharakter der Marke und ihre Assoziation mit dem verspielten und eleganten Lebensstil Italiens. MARTINI feiert dieses Jubiläum mit exklusiven Einzelhandelsangeboten, Jubiläums-Etiketten, erfrischenden Cocktails und einzigartigen Kooperationen.

Bereits seit 1863 kreiert MARTINI im Sinne der "gioia di vivere" (Lebensfreude) außergewöhnliche Getränke voller Stil, Leidenschaft und der Begeisterung dafür, das Leben in vollen Zügen zu genießen. MARTINI steht für die italienische Mentalität, die über die Getränke hinaus eine ganze Kultur geschaffen hat.

"An diesem 150-jährigen Jubiläum von MARTINI sind wir sehr stolz auf diese wichtige Rolle, die diese weltweit bekannte Marke mit Kultcharakter im Dolce-Vita-Lebensstil errungen hat", so Facundo L. Bacardi, Vorsitzender von Bacardi Limited. "Im Sinne der langjährigen Geschichte der Marke MARTINI blicken wir voller Freude auf eine Zukunft, in der wir das Erbe dieser einzigartigen Marke für Verbraucher in aller Welt fortführen können."

Der Wermut als Aperitif erlebt einen Aufschwung und die italienischen Schaumweine werden weltweit immer beliebter. Sowohl Verbraucher als auch Barkeeper feiern dieses Jubiläum mit einzigartigen "MARTINI"-Angeboten und -Festlichkeiten:

-- Der Einmalige: MARTINI® Gran Lusso(TM) - Wermut in limitierter Auflage - Der MARTINI Gran Lusso (großer Luxus) wurde im Rahmen einer exklusiven Veranstaltung für die besten Barkeeper der Welt im italienischen Pessione, dem Geburtsort der Marke, auf den Markt gebracht und kombiniert zwei einzigartige pflanzliche Extrakte, die aus einem alten Wermut aus den Archiven der Marke und einem Rezept von 1904 stammen. Dieser auflagenlimitierte Wermut in höchster Qualität bietet einen einzigartigen, bittersüßen Geschmack, der aromatische Kräuter, die safte Honigsüße alten Moscatos und einen Hauch von Lavendel und Rose vereint. Am besten schmeckt er auf Eis mit einer Grapefruit-Schale als Dekoration oder als Zutat, mit der klassische Cocktails aufgefrischt werden können, beispielsweise Rob Roy, Negroni oder El Presidente. -- Der Party-Hit: Einführung der MARTINI "Royale" Terrazza - Die erste MARTINI Terrazza wurde 1948 auf den Champs Elysees in Paris eröffnet. Das Konzept der Bar auf einer Dachterrasse stieß bei eleganten Kunden mit Sinn für Glamour schnell auf große Begeisterung. In diesem Jahr eröffnen alle MARTINI Terrazze weltweit die neue MARTINI "Royale" Terrazza, die dem beliebten MARTINI® Royale Ehre erweist. Dieses ausgeklügelte Getränk ist eine Mischung aus MARTINI® Prosecco und MARTINI® Bianco (oder Rosato), das auf Eis mit einem Schuss Limette und einem Zweig Minze serviert wird. Er steht für Stil und repräsentiert all das, wofür die italienische Marke steht. -- Der Kultige: Jubiläums-Label - Dieses auflagenlimitierte Label für MARTINI® Rosso, Bianco, Extra Dry und Rosato in Europa ist dem ursprünglichen Label-Design des MARTINI Rosso von 1867-1997 nachempfunden. Auf dem Etikett sind die Wappen des Königshauses von Italien und der Stadt Turin zu sehen. In der Mitte ist die "Römische Göttin Fama" mit Flügeln zu sehen, die für den Preis steht, der MARTINI im Rahmen der Weltausstellung 1878 in Paris verliehen wurde. -- Der Moderne: Neuer Look für den Schaumwein - MARTINI präsentiert die neue Aufmachung für seine preisgekrönten italienischen Schaumweine Prosecco, Rose, Asti und Brut. Mit einem Rebenmotiv, das die umfangreiche handwerkliche Erfahrung bei der Weinherstellung repräsentiert, die in den letzten 150 Jahren gesammelt wurde, zeigt das neue Design das MARTINI-Wappen mit dem Gründungsdatum 1863. -- Der Gala-Drink: Party in der italienischen Villa - Gäste können anlässlich der Veranstaltung zum 150-jährigen Jubiläum von MARTINI, auf dem zahlreiche Prominente anwesend sein werden und die am 19. September in einer privaten Villa am Comer See in Cernobbio (Italien) stattfindet, 150 Jahre "gioia di vivere" (Lebensfreude) feiern. Hier erleben die Partygäste uneingeschränkten Zugang zum MARTINI-Lifestyle. Auf www.martini.com können erwachsene Martini-Fans die "Luck is an Attitude"-Philosophie erleben und an einem Gewinnspiel teilnehmen, um Karten für diese einzigartige Veranstaltung gewinnen. -- Die MARTINI-Prepaid-Karte: Werbung mit Symbolcharakter - Das MARTINI-Logo mit dem Schriftzug vor dem roten Ball ist zum internationalen Symbol für Glamour und Kultiviertheit avanciert. Der Charakter, Stil und die Persönlichkeit von MARTINI haben nach wie vor großen Wiedererkennungswert. Kultsymbole aus allen Jahrzehnten werden mit MARTINI assoziiert. In den 1950er-Jahren schuf der junge Andy Warhol einige der bekanntesten Werbesymbole, und viele MARTINI-Print-Anzeigen sind bis heute unter Sammlern sehr beliebt. In den Jahren 1990 bis 2000 trat eine neue Generation an Hollywood-Stars, darunter George Clooney, Gwyneth Paltrow, Charlize Theron und Jude Law, in MARTINI-Werbespots auf, in denen sie den eleganten MARTINI-Stil verkörperte und der langjährigen Liebesgeschichte der Marke mit dem Kino Ehre erwies. -- Die Motoren aufheulen lassen: Rückkehr zum Motorsport - Der einzigartige MARTINI-Stil zeigt sich auch darin, dass die Marke offizieller Sponsor des Porsche Mobil 1 Supercup ist. Erstmals seit 2008 sind auf dem neuen Porsche 911 GT3 Cup-Rennwagen das Logo und die Farben Dunkelblau, Hellblau sowie die roten Streifen von MARTINI Racing zu sehen.

"MARTINI wird aus ausgewählten Zutaten hergestellt und bietet einen einzigartigen Geschmack. Anspruchsvolle Verbraucher auf der ganzen Welt kennen und lieben MARTINI dank dieser Qualitäten, die die Marke seit 150 Jahren bietet. Darum gelingt es der Marke auch immer noch, die Aufmerksam auf sich zu ziehen und Wachstum zu generieren", fügte Ed Shirley, Präsident und CEO von Bacardi Limited, hinzu. "Jedes Jahr kommen neue Generationen an Fans des MARTINI-Wermut und der italienischen Schaumweine hinzu, die am besten auf Eis oder in Cocktails genossen werden. In diesem Jubiläumsjahr laden wir die Verbraucher dazu ein, sich selbst zu überzeugen und unvergessliche Momente mit MARTINI zu genießen."

Martini & Rossi wurde 1863 von dem Weinhändler Alessandro Martini, dem Kellermeister und Botaniker Luigi Rossi und dem Buchhalter Teofilo Sola gegründet. Zunächst produzierte das Unternehmen Wermut, später kamen italienische Schaumweine hinzu. Bald wurde die Marke international bekannt und ist heute Symbol für Drinks und Lifestyle im italienischen Stil.

MARTINI produziert weitaus weichere, anspruchsvollere und geschmacklich klarer definierte aromatische Weine her als bislang erhältlich. Bis zum heutigen Tage bleiben die Rezepte ein Geheimnis, das nur die vier MARTINI-Master Blender kennen. Jedes Wermut-Rezept besteht aus über 40 Pflanzenextrakten -- eine Kombination aus speziell ausgewählten Kräutern, duftenden Blumen, geschmackvollen Früchten, exotischen Hölzern, Wurzeln und seltenen Gewürzen aus der ganzen Welt -- die in perfekt ausbalancierten Flüssigkeiten miteinander vermischt werden.

Bacardi, ein Familienunternehmen, das vor kurzem sein 150-jähriges Jubiläum feierte, erwarb den Martini & Rossi-Konzern 1993. Mit dieser bedeutenden Übernahme verdoppelte sich die Größe des Unternehmens Bacardi, das damit zu einem der weltweit größten Unternehmen für hochwertige Spirituosen wurde.

Informationen zu Bacardi Limitedde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@1f0b3f39 Bacardi Limited, das weltweit größte Familienunternehmen der Spirituosenbranche, produziert und vermarktet eine Vielzahl international bekannter Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi umfasst über 200 Marken und Labels, darunter BACARDÍ®-Rum, GREY-GOOSE®-Wodka, DEWAR'S Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE-Gin, MARTINI-Wermut und -Perlweine, CAZADORES-Tequila aus 100 Prozent blauer Agave, ERISTOFF-Wodka sowie andere führende und aufstrebende Marken. Bacardi wurde vor mehr als 151 Jahren, am 4. Februar 1862, in Santiago de Cuba gegründet. Das Unternehmen in Familienbesitz beschäftigt heute weltweit fast 6.000 Mitarbeiter. Die Marken werden an 27 Standorten in 16 Ländern auf vier Kontinenten produziert und auf über 150 Märkten verkauft. Bacardi Limited umfasst die Bacardi Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited.

www.BacardiLimited.com

Informationen zu MARTINIde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@1b63c71b MARTINI ist eine der kultigsten Marken der Welt, der führende Name für italienische Wein und Anbieter von aromatisierten und Schaumweinen von höchster Qualität. Der preisgekrönte, lebendige und bittersüße Geschmack der MARTINI-Produkte ist das Ergebnis einer geheimen Mischung aus mehr als 40 Pflanzenextrakten, die von den schönsten Orten der Welt stammen. Zum MARTINI-Portfolio gehören:

MARTINI Bianco, MARTINI Rosato, MARTINI Rosso, MARTINI Extra Dry, MARTINI Asti, MARTINI Moscato d'Asti, MARTINI Prosecco, MARTINI Rose, MARTINI Brut und MARTINI Royale.

Bitte genießen Sie MARTINI® auf verantwortliche Weise.

©2013 BACARDI, BACARDI, DAS FLEDERMAUSLOGO & ANDERE MARKEN, DIE IN DER VORLIEGENDEN PRESSEMITTEILUNG ERWÄHNT WERDEN, SIND HANDELSMARKEN VON BACARDI & COMPANY LIMITED ODER VON ANDEREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN VON BACARDI LIMITED

