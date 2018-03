Neue AVEVA Bocad-Software bietet Projekteinsparungen von 30 bis 40 Prozent

Cambridge, England (ots/PRNewswire) - Neue Produkte, Erweiterungen und umfassendere 3D-Integration steigern die Produktivität der Prozess- und Marineindustrie

AVEVA kündigte heute die Veröffentlichung neuer Produkte und Verbesserungen seiner Software-Reihe AVEVA Bocad zur konstruktiven Detaillierung von Stahl an. Die neuen Produkte werden das Leistungspotenzial der konstruktiven Detaillierung weiter erhöhen und eine noch umfangreichere Standardisierung und Automatisierung im Designbereich ermöglichen. Durch eine effektivere Gestaltung des Entscheidungsprozesses und eine Erhöhung der Projekttransparenz bieten diese neuen Features bei Projekten potenzielle Zeit- und Kosteneinsparungen von 30 bis 40 Prozent.

Darüber hinaus wurde auch die Integration von AVEVA Bocad in AVEVAs 3D-Design-Produkte AVEVA Everything3D, AVEVA PDMS und AVEVA Outfitting verbessert, wodurch sich weitere Vorteile ergeben. Engineeringunternehmen und Anlagenbauer aus der Prozess- und Marineindustrie werden folglich produktiver arbeiten und eine höhere Projektqualität erzielen können. Dies kann zahlreiche Fehlerquellen eliminieren, was zu Zeit- und Kosteneinsparungen führt.

Bei der Entwicklung von AVEVA Bocad Steel, AVEVA Bocad Onshore, AVEVA Bocad Offshore sowie der beiden neuen Produkte AVEVA Bocad Tower und AVEVA Bocad Roof and Wall wurde dem Kundenwunsch nach durchdachter und zweckbestimmt konzipierter Software entsprochen, mit deren Hilfe die Design- und Herstellungseffizienz in diesen Spezialsektoren weiter verbessert werden kann.

Durch die Kombination dieser Angebote mit dem neuen AVEVA Bocad Steel Interface können Nutzer von AVEVA Plant oder AVEVA Marine ab sofort eine deutlich höhere Designintegration erzielen. Die erweiterte Hervorhebung von Änderungen und Aktualisierungen in Echtzeit ermöglichen eine schnelle und effektive Kommunikation zwischen Designteams und bieten beträchtliche Zeit- und Kosteneinsparungen.

"Es war wichtig, bei der Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten von AVEVAs Integrated Engineering & Design auch den Stahlbau zu berücksichtigen", so Bruce Douglas, Senior Vice-President des Bereichs EDS Strategy & Marketing bei AVEVA. "AVEVA Bocad kann jetzt auch mit AVEVAs Plant- und Marine-Produkten genutzt werden, in denen all unsere 3D-Design-Softwaretools enthalten sind. Ingenieure können nun präzise und termingerechte Ergebnisse abliefern, um die Produktivität und Qualität im gesamten Herstellungs- und Konstruktionsprozess dramatisch zu erhöhen."

EDC Consultants aus Australien nutzt die Bocad-Software seit über 12 Jahren. Geschäftsführer Chris Velovski erklärte: "Mithilfe der Bocad-Software haben wie einige wirklich intelligente Designautomatisierungen entwickelt, über die unsere Partner erstaunt waren. Wir können massive Effizienz- und Kostenvorteile erzielen. Mit der leistungsstarken Bocad-Software konnten wir jede Herausforderung meistern, wirklich JEDE. Bisher ist uns noch kein technisches Problem begegnet, das wir mithilfe von Bocad nicht hätten lösen können. Wir freuen uns in Zukunft auf weitere aufregende technologische Entwicklungen wie diese."

AVEVA Bocad ist vollständig in AVEVAs Integrated Engineering & Design-Lösungen integriert. Durch komplementäre Produkte, die sich auf gängige Prozesse, Bereiche und durchzuführende Arbeiten beziehen und in einem einzigen verwalteten Informationsmodell zusammengefasst werden, erhöht dieser Ansatz die Projekteffizienz und senkt die Engineering- und Designkosten. Besuchen Sie

http://www.aveva.com/aveva_bocad_steel für nähere Informationen.

Informationen zu AVEVA

AVEVA ist ein führender Anbieter von Engineering-Design- und Informations-Management-Lösungen für die Prozess-, Energie- und Marineindustrie. http://www.aveva.com/ednotes.

(c) Copyright 2013 AVEVA Solutions Limited und dessen Tochtergesellschaften. Alle an dieser Stelle genannten Produktnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Inhaber.

