ANIMOD: Aktivurlaub statt Busausflug - So reisen Senioren heute

Köln (ots) - Attraktive Übernachtungspakete in über 800 Top-Hotels in 26 Ländern

Die neue Generation 60 plus ist aktiver als jemals zuvor - das belegen zahlreiche soziologische Studien. Denn diese Menschen im sogenannten "dritten Lebensalter" zeigen sich heute von einer neuen Seite: vital, gesund und bereit, ihr Leben zu genießen. Eines steht dabei ganz besonders hoch im Kurs - Reisen.

Und diese neuen "Rentner" möchten mehr als den Wochenendausflug im Reisebus. Sie genießen in Paris die französische Lebensart, reisen ins Golfhotel an die Schweizer Riviera, erleben bei ausgedehnten Wanderungen die ursprüngliche Natur des Sauerlandes oder begeben sich in Italien auf die faszinierenden Spuren antiker Kultur. Und dabei setzen sie immer mehr auf Hotelgutscheine als günstige Alternative zur regulären Rezeptionsbuchung direkt beim Hotel.

Gutscheine frei übertragbar und bis zu drei Jahre lang gültig

So bietet etwa die ANIMOD GmbH, einer der führenden deutschen Hotelvermittler, zahlreiche Übernachtungspakete bei rund 800 ausgewählten Hotels aus dem Premiumsegment in derzeit 26 Ländern an. Im Vergleich zur direkten Hotelbuchung lassen sich hier bis zu 50 Prozent des Übernachtungspreises sparen. Zum gehobenen Komfort eines Vier- oder Fünf-Sterne-Hotels kommen hier außerdem attraktive Zusatzleistungen wie entspannende Wellness-Anwendungen oder exklusive Begrüßungsgetränke hinzu.

Die Hotelgutscheine können bequem im Internet oder per Telefon bestellt werden und sind frei übertragbar. Und wenn man mal wieder spontan als Babysitter für die Enkel einspringen muss: Die Gutscheine sind in der Regel drei Jahre lang gültig und können in dieser Zeit in Absprache mit dem Hotel eingelöst werden.

Weitere Informationen im Internet unter www.animod.de

