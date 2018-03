Journalistenpreis "Writing for CEE" 2013 - Einreichfrist endet am 31. Juli

Auszeichnung von APA und UniCredit Bank Austria feiert 10-Jahres-Jubiläum

Wien (OTS) - Bereits zum 10. Mal rufen die APA - Austria Presse Agentur und die UniCredit Bank Austria zur Einreichung zum renommierten Journalistenpreis "Writing for CEE" auf. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung soll die journalistische Auseinandersetzung mit Fragen Europas und der europäischen Integration fördern. Bei "Writing for CEE" handelt es sich um keinen EU-Preis, sondern laut Juryvorsitzenden Ambros Kindel um "einen Europa-Preis unter besonderer Berücksichtigung Mittelosteuropas".

Journalistinnen und Journalisten aus allen Teilen Europas und über alle Ressorts hinweg sind noch bis einschließlich 31. Juli eingeladen, sich mit ihren Beiträgen zu beteiligen. Diese sollen in differenzierter und vielfältiger Weise Europa, das Leben und den Alltag in den europäischen Ländern, europäische Kunst, Kultur oder Lifestyle zum Thema haben - und zur Überwindung von Grenzen und Vorurteilen beitragen. Die Beiträge müssen zwischen 1. August 2012 und 31. Juli 2013 in Printmedien, Radio-, TV- oder online publiziert worden sein.

Der Preisträger bzw. die Preisträgerin wird im November 2013 im Rahmen einer Festveranstaltung in Wien bekanntgegeben und ausgezeichnet.

Für die Einreichung erforderlich sind der Beitrag in der Originalsprache, eine Übersetzung ins Englische sowie ein Lebenslauf des Autors/der Autorin.

Weitere Informationen sowie das Einreichformular unter:

www.apa.at/cee-award

Rückfragen & Kontakt:

Petra Haller

Stv. Leiterin Marketing & Kommunikation

APA - Austria Presse Agentur

Tel.: +43 (0)1/36060-5710

petra.haller @ apa.at



Tiemon Kiesenhofer

Pressesprecher CEE Division

UniCredit Bank Austria

Tel.: +43 (0)5 05 05 - 56036

tiemon.kiesenhofer @ unicreditgroup.at