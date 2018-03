Klasse statt Masse: Salzburgern ist ihre Gesundheit besonders wichtig, Niederösterreicher sind Schlusslicht

2,4 Millionen Österreicher haben eine private Krankenvorsorge abgeschlossen

Jeder zweite Salzburger und Kärntner setzt auf private Gesundheitsvorsorge

Pro Kopf geben Österreicher im Schnitt 207 Euro pro Jahr für private Krankenversicherung aus

Im Schnitt werden Krankenversicherungen mit 29 Jahren abgeschlossen

Obwohl 70 Prozent der Österreicher Angst vor Krankheit und Unfällen haben - wie eine Gfk-Studie, die 2013 durchgeführt wurde, besagt - werden pro Kopf nur 207 Euro im Jahr für private Krankenversicherungen ausgegeben. Den höchsten Stellenwert hat die private Krankenvorsorge in Salzburg und Kärnten. In beiden Bundesländern setzt jeder zweite Bürger auf eine private Zusatzversicherung und gibt im Schnitt 313 Euro pro Kopf beziehungsweise 268 Euro im Jahr dafür aus. Das geht aus der Jahresstatistik 2012 des Versicherungsverbands Österreich (VVO) hervor.

Wien rangiert mit 260 Euro im Mittelfeld. In der Bundeshauptstadt hat sich nur jeder Dritte Österreicher für eine private Krankenversicherung entschieden. Schlusslicht ist Niederösterreich. Dort hat nur jeder Zweite eine private Krankenversicherung abgeschlossen.

Jede Person, die privat vorsorgt, wendet einen Teil ihres Einkommens für die gesundheitliche Eigenvorsorge auf, entlastet so den öffentlichen Haushalt und hilft dabei Spitzenmediziner im Land zu halten. Als Gegenleistung erwartet sie neben dem höheren Komfort eine freie Arztwahl und auch eine flexible Termingestaltung.

In Österreich haben mehr als 2,4 Million Menschen eine private Krankenversicherung. Darunter fällt etwa die Top-Variante der UNIQA Sonderklasse Select Premium, ein Tarif ohne Selbstbehalt der mit 120 Euro pro Monat für einen 35-jährigen Menschen zu Buche schlägt. Eine günstigere Variante ist der Tarif UNIQA Select Kompakt. Dieser Tarif inkludiert eine Sonderklassenbehandlung nach Unfällen und bei diversen schweren Erkrankungen zum Beispiel bei bösen Tumoren oder Leukämie. Die Prämie beträgt für eine 35-jährige Person 25 Euro monatlich.

Bei UNIQA Österreich - mit 970.000 privat krankenversicherten Personen und einem Marktanteil von 48 Prozent Marktführer - haben in etwa gleich viel Frauen wie Männer eine private Krankenversicherung abgeschlossen. Das Durchschnittsalter für den Neuabschluss liegt im Schnitt bei 29 Jahren.

Vorteile bei UNIQA Krankenversicherungen auf einen Blick:

Medizinische Topversorgung durch freie Arzt- und Krankenhauswahl

Mehr Komfort und freie Besuchszeiten im Krankenhaus

Ärztliche Zweitmeinung

Rasche und flexible Vereinbarung von Behandlungs- und Operationsterminen

MedUNIQA Karte (zur Vorlage im Spital für die unkomplizierte Abrechnung der Sonderklassebehandlung): Karte fungiert auch als Befundkarte, nach der Registrierung können Befunde und verordnete Rezepte darauf abgespeichert werden (www.befundkarte.at).

UNIQA Österreich

Die 5.000 Mitarbeiter von UNIQA Österreich betreuen 2,4 Millionen Kunden mit rund 6,3 Millionen Versicherungsverträgen. Die ausgeprägte Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und 325 Servicestellen unterstrichen. UNIQA Österreich erreicht 2012 einen Marktanteil von 14,4 Prozent und ist damit die größte unter den mehr als 50 in Österreich tätigen Versicherern. UNIQA ist - laut unabhängigen Untersuchungen - seit Jahren die bekannteste Versicherungsmarke in Österreich und auch jene, der die Österreicher das größte Vertrauen entgegenbringen.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). 22.000 Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 20 Ländern 8,7 Millionen Kunden. Mit UNIQA und Raiffeisen Versicherung besitzen wir zwei starke Marken, die uns eine sehr gute Basis für unser weiteres Wachstum bieten. In Österreich sind wir mit einem Marktanteil von rund 22 Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern. In der CEE sind wir in 16 Ländern zu Hause: Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in Italien, der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

