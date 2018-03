Wallner begrüßte Bundespräsident Heinz Fischer in Vorarlberg

Dichtes Besuchsprogramm des Staatsoberhaupts rund um die Eröffnung der Bregenzer Festspiele

Hittisau (OTS/VLK) - Am Vorabend der Festspieleröffnung hat Landeshauptmann Markus Wallner am Dienstag (16. Juli) Bundespräsident Heinz Fischer in Vorarlberg begrüßt. Am morgigen Mittwoch wird Österreichs Staatsoberhaupt die 68. Bregenzer Festspiele feierlich eröffnen.

Bereits vor der offiziellen Begrüßung mit militärischen Ehren vor dem Festspielhaus wurde Bundespräsident Heinz Fischer am Dienstagabend von Landeshauptmann Markus Wallner im Bregenzerwald willkommen geheißen. Der Bundespräsident hat wie schon in den Jahren zuvor mit Gattin Margit in der Bregenzerwälder Gemeinde Hittisau Quartier bezogen.

Dichtes Besuchsprogramm

Bei seinem Aufenthalt in Vorarlberg rund um die Festspieleröffnung hat Bundespräsident Fischer ein dichtes Besuchsprogramm zu absolvieren. Zunächst wird er am Mittwoch die Festspiele feierlich eröffnen. Am Abend wird er gemeinsam mit Landeshauptmann Markus Wallner der Premiere des Spiels auf dem See beiwohnen, der Inszenierung von Wolfgang A. Mozarts "Die Zauberflöte". Fischers Gattin wird zuvor im Frauenmuseum Hittisau die Foto-Ausstellung von Bettina Flitner "Europäerinnen. Starke Frauen im Portrait" besichtigen. Am Donnerstagmorgen ist mit Landeshauptmann Markus Wallner und Bundeskanzler Werner Faymann ein Betriebsbesuch bei der Firma Doppelmayr in Wolfurt geplant. Danach wird in Andelsbuch das neue Werkraum Haus des Werkraums Bregenzerwald besichtigt. Zu Mittag erfolgt die traditionelle Schifffahrt mit dem Raddampfer Hohentwiel. Im Anschluss steht eine gemeinsame Besichtigung des neuen vorarlberg museums in Bregenz auf dem Plan. Im Kunsthaus Bregenz (KUB) wird der Bundespräsident die Ausstellung "Natural Motion" des mexikanischen Künstlers Gabriel Orozco besuchen, bevor er wieder nach Wien reisen wird.

