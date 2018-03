Logistik-Software LBASE rüstet sich für mobile Nutzung

Imtech ICT Austria stellt die Version 6 der Transport- und Logistiklösung vor

Dornbirn (OTS) - Imtech ICT Austria stellt die neue Release der Logistik-Software LBASE vor. Mit der neuen Microsoft-Entwicklungsumgebung .NET legt der IT-Spezialist den Grundstein für die mobile Nutzung. Das neue Design verspricht eine intuitive Nutzung und eine hohe Benutzerfreundlichkeit.

Mit dem Umstieg von der Entwicklungsumgebung Gupta auf Microsoft .NET legt Imtech technisch den Grundstein für die künftige Verfügbarkeit der Logistik-Software auf mobilen Geräten, den so genannten "Mobile Devices". Die offensichtlichste Neuerung an LBASE 6 ist das neue Design, das sich an der Windows-Logik orientiert und auf eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet ist. LBASE 6 bietet jedoch auch in der Tiefe bzw. im technischen Hintergrund Neues: Die neue Release weist die technischen Voraussetzungen auf, um in Zukunft erforderliche Abläufe über kostengünstigere mobile Endgeräte, wie Handys und Tablets, abwickeln zu können: vom Erfassen einer Lieferung bis hin zur Übermittlung von Bildern eines Frachtschadens. "Durch eine mobile Nutzung von LBASE werden sich die Kosten für Logistikdienstleister drastisch senken. Der elektronische Versand von Dokumenten spart unseren Kunden jetzt schon bis zu 75 Prozent der Papierkosten ein. Im Mobilfunk sehen wir ein zusätzliches Potenzial, das wir nutzen wollen", begründet Johann Meier, Director Logistics Software LBASE, den Entwicklungsvorstoß.

Kundenorientiert arbeiten

LBASE bietet Logistikdienstleistern die Möglichkeit, auch die individuellen Abläufe ihrer Kunden im System zu berücksichtigen. Sie können dadurch flexibel auf kundenspezifische Anforderungen reagieren und spezielle Prozesse standardisieren: zum Beispiel, dass das System an einem bestimmten Punkt im Ablauf immer automatisch auf eine andere Zeitzone umstellt, einen zusätzlichen Lieferschein bzw. weitere Abrechnungen ausdruckt oder eine Abwesenheitsmeldung verschickt. "Die Praxis hat gezeigt, wie wichtig es für jeden Logistikdienstleister ist, kundenspezifische Anpassungen der Software vornehmen zu können. Mit dem Logikinterpreter haben wir diesem Anliegen bereits erfolgreich Rechnung getragen: Rund 90 Prozent unserer Kunden nutzen das Tool bereits, LBASE nutzen europaweit rund 6500 User", hebt Robert Schaeffer, Entwicklungsleiter von Imtech ICT Austria das Alleinstellungsmerkmal der LBASE-Software hervor. Dass mit der neuen Version auch kundenspezifische Designs - spezifische Skins -hinterlegt werden können, soll eine individuelle Behandlung von Kunden ebenso fördern. In dieselbe Kerbe schlägt auch der optimierte Bereich "Konditionen": Bei LBASE 6 ist es zum Beispiel möglich, mit individuellen Konditionen zu arbeiten, während die Standardkonditionen parallel sichtbar sind.

Übersichtlich und international einsetzbar

Viele neue Funktionalitäten sind bei LBASE 6 erst im Zuge der Anwendung zu entdecken, eines zeigt sich jedoch sofort: Die gesamte Menüführung der Software folgt der Windows-Logik, ist übersichtlich gegliedert und darauf ausgelegt, dass sich Anwender rasch zurechtfinden. Auch der Bereich "Dispo" lässt sich jetzt zentral steuern und bietet so zusätzliches Potenzial für Effizienzsteigerungen. Software-Administratoren dürfen sich mit der neuen Release über ein webbasiertes Managementportal freuen, das ihnen erlaubt, sämtliche Einstellungen, Stammdaten, Reports und vieles mehr über eine Plattform zu verwalten. LBASE 6 geht auch in Bezug auf Internationalität mit allen

EU-Anforderungen konform: Die mehrsprachenfähige Logistik-Software ist international adaptierbar: Sie berücksichtigt Maßeinheiten, Währungen/Wechselkurse und Zeitzonen automatisch.

Imtech ICT Austria

Imtech ICT Austria ist eines der führenden Unternehmen für Enterprise-IT in Österreich mit den Hauptgeschäftsbereichen Infrastructure Solutions, Software Solutions und Managed Services. Zu den Kunden zählen Bramac, Bundesrechenzentrum, Coats, OMV, Sony DADC Austria, Spar, Statistik Austria usw. Imtech ICT Austria ist Teil des niederländischen Technologiekonzerns Imtech N.V. mit mehr als 29.000 Mitarbeitern weltweit. Imtech ist zentraler Partner führender IT-Hersteller wie Cisco, EMC, IBM, Microsoft, SAP und VMware. Der Umsatz belief sich 2012 auf 5,4 Mrd. Euro.

