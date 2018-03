Prozess Rehberger: Freispruch für KH Göttlicher Heiland

Ärztlicher Direktor Dr. Steinhart: "Wir haben korrekt und professionell gehandelt".

Wien (OTS) - "Das Krankenhaus Göttlicher Heiland ist natürlich sehr froh darüber, dass uns das Gerichtsurteil bestätigt, dass wir korrekt und professionell vorgegangen sind", so Dr. Johannes Steinhart, Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer des Krankenhaus Göttlicher Heiland, Wien. "Und dass wir an Ärzten, Pflege, Technik und Organisation alles zur Verfügung gestellt haben, das für eine Operation wie der von Frau Rehberger erforderlich ist und in unserem Haus keine Organisationsmängel bestehen, die für den bedauerlichen Tod von Frau Rehberger verantwortlich sind."

Dass Frau Rehberger trotz all dieser Vorkehrungen im KH Göttlicher Heiland verstorben ist, so Dr. Steinhart, "erfüllt uns mit großer Trauer. Wir drücken ihrer Familie und ihren Freunden unser tiefes Mitgefühl aus."

