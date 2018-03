Anna Hosp: "Ich werde mich nicht vor meiner Verantwortung drücken"

Die OBERLÄNDER RUNDSCHAU veröffentlicht in der morgigen Ausgabe ein Exklusiv-Interview mit "Vorwärts Tirol"-Gründerin Dr. Anna Hosp

Imst (OTS) - Bei "Vorwärts Tirol" ging es in den vergangenen Tagen drunter und drüber. Obmann Hans Lindenberger legte sein Amt zurück, will aber weiter in der Politik bleiben. Er zog mit den Partei-gründerinnen Bgm. Christine Oppitz-Plörer und Anna Hosp hart ins Gericht. Letztere weilte aber auf Urlaub und war deshalb für die Medien nicht zu erreichen. RUNDSCHAU-Mitarbeiter Josef Hornsteiner ist es gelungen, mit der Oberländer Politikerin telefonisch in Südafrika ein Exklusiv-Interview zu führen.

RUNDSCHAU: Sehr geehrte Frau Hosp, konnten Sie die politischen Entwicklungen der letzten Tage in Ihrem Urlaub mitverfolgen?

Hosp: Ja, teilweise. Wir haben selten bis gar keinen Empfang und meist schlechte Internetverbindung hier in Südafrika. Doch die Entwicklungen, wie auch die Berichterstattungen, stimmen mich wirklich nachdenklich.

RS: Was sagen Sie zum Rücktritt von Hans Lindenberger?

Hosp: Ja, was soll man da noch sagen? Bisher war Hans Lindenberger auch auf mehrfachen Antrag nicht bereit, alle Bezirke und Ebenen der Partei einzubinden und auf eine breite Basis zu stellen. Er steht für ein System der Machtkonzentration in einer Person. Er kumuliert zunächst alle Posten, um dann, wo es darum geht Verantwortung zu übernehmen und Führungskompetenz zu zeigen, davonzulaufen. Im Bezirk Schwaz endete der Bezirkstermin mit den Worten: "Entweder bleibe ich Chef oder Vorwärts wird an die Wand gefahren." Das ist weder fair, noch demokratisch und zeugt nicht von Führungsqualitäten. Damit können und wollen sich viele nicht identifizieren.

RS: Was führte ihrer Meinung zum Rücktritt von Hans Lindenberger?

Hosp: An der Basis rumorte es bereits seit Längerem. Bei der Generalversammlung am 11. Juli hätte es einen Bericht der Rechnungsprüfer geben sollen. Dieser wäre mit Sicherheit nicht optimal für Hans gewesen. Weiters wurde eine Unterschriftenliste mit über 150 Unterschriften von Mitgliedern und Unterstützern mit dem Antrag auf Abwahl von Obmann Lindenberger herumgereicht. Das dürfte für Hans nach eigenen Aussagen zu viel Druck gewesen sein.

RS: Wie kam der "rote" Lindenberger zur bürgerlichen Anna Hosp?

Hosp: Ja, das muss ich wohl auf meine Kappe nehmen. Ich kenne Hans schon seit unserer gemeinsamen Zeit in der Regierung und habe mich gleich, wie viele andere, von seinem rhetorischen Talent täuschen lassen. Seine fehlende Nervenstärke sowie die fachlichen Mängel in nahezu allen politischen Bereichen haben sich ja erst unter Druck herausgestellt. Zudem hat er uns allen glaubhaft gemacht, wie ein Bürgerlicher zu denken. Handlungen, wie der Aufruf zum Kirchenvolksbegehren usw. bekunden allerdings das Gegenteil!

RS: Wie geht es jetzt mit Vorwärts Tirol weiter?

Hosp: Vorwärts Tirol ist eine Wahlbewegung und soll als bürgerliche Bürgerbewegung in die Zukunft geführt werden. Ich bin Bezirksspitzenkandidatin von Reutte und werde den Vorschlag der vereinten Bezirke mittragen und weiterhin mit Begeisterung für Reutte und Tirol arbeiten. In der Generalversammlung am 19. Juli werden die Weichen für die Zukunft gelegt. Es ist wichtig, allen Mitgliedern und Mitstreitern die Hand zu reichen und zu versuchen, gemeinsam das Schiff wieder auf Kurs zu bringen.

RS: Fragen wir direkter: Wird Anna Hosp die neue Vorwärts-Tirol-Obfrau?

Hosp: Schauen Sie, auf Dauer gesehen muss diese Position von einerm unserer jungen, talentierten Jungpolitikern übernommen werden. Sollte sich momentan keiner darüber hinaussehen, als Troubleshooter das finanzielle und imagemäßige Fiasko das Hans Lindenberger hinterlassen hat, wieder zu bereinigen, würde ich mich vor meiner Verantwortung als Parteigründerin mit Sicherheit nicht drücken. Wir müssen den Karren gemeinsam aus den Dreck ziehen und zu unserer Verantwortung stehen.

RS: Wie schaut es eigentlich um die Finanzen von Vorwärts Tirol wirklich aus?

Hosp: Hier herrscht völlige Intransparenz. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass es Hans Lindenberger als Chef gelungen ist, in den Medien glaubhaft zu machen, dass ihn keine Verantwortung treffe. Das, obwohl bereits Klagen über 900.000 Euro ins Haus stehen. Das Verwerflichste an seinem Umgang mit Verantwortung ist jedoch die Tatsache, dass er lieber seine eigene Macht sichert und dafür auch in Kauf nehmen würde, dass die - in Vorleistung getretenen - Tiroler Unternehmen ihr Geld nicht mehr bekommen. Das, obwohl solche Summen für ein Unternehmen existenzbedrohend sein können.

RS: Wie erklären Sie Ihren Wählern, dass Vorwärts Tirol knapp eine Million mehr ausgegeben hat, als es eigentlich hatte?

Hosp: Das ist ein Problem, welches unsere Bezirksobleute momentan täglich zu hören bekommen. Hier herrscht Erklärungsnotstand, da es in einer von Chef Lindenberger ordentlich geführten Partei nicht zu solchen ungeordneten finanziellen Verhältnissen kommen darf. Das ist einer der Hauptgründe, warum 150 Personen einen Antrag auf die Abwahl von Hans Lindenberger gestellt haben!

RS: Verantwortung ist ein gutes Stichwort. Kann man die Vorgänge bei Vorwärts Tirol überhaupt noch verantworten?

Hosp: Da muss man differenzieren. Die Art und Weise, wie Hans künstlich einen Streit inszeniert hat, muss und kann nur er verantworten. Ich habe über 5.000 Vorzugsstimmen erhalten und damit das beste Bezirksergebnis von Vorwärts erzielt. Ich stehe meinen Wählern in der Verantwortung und habe bis dato alle öffentlichen Anschuldigungen kommentarlos hingenommen. Nunmehr habe ich mich ein einziges Mal dazu geäußert und jetzt werde auch ich mithelfen, wieder für geordnete Verhältnisse bei Vorwärts Tirol zu sorgen.

Frau Dr. Hosp, ich bedanke mich für dieses Gespräch.

