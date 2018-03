50 Hochwasserhelfer im Einsatz Unbürokratische Hilfe wird rege in Anspruch genommen

Linz (OTS) - Zehn vom Juni-Hochwasser betroffene Gemeinden und 15 Betriebe forderten beim AMS OÖ Helfer an. Für zwei Monate stehen die 50 Hilfskräfte zur Beseitigung der Schäden zur Verfügung - die Lohn-und Lohnnebenkosten werden zu 100% vom AMS OÖ getragen.

Schärding - Engelhartszell - Aschach - Eferding - Alkoven -Ottensheim - Wilhering - Grein - Ebensee - Bad Ischl: Diese zehn Gemeinden sowie 15 Unternehmen nehmen die Hilfe des AMS OÖ in Anspruch und setzen Hochwasserhelfer ein. Alles in allem packen 50 Helfer mit an und entlasten Belegschaften und Bauhöfe. Mittlerweile haben schon einige Gemeinden und Betriebe die Helferzahl wieder reduziert. Die AMS-Hilfe wird im August auslaufen.

Willkommene Verstärkung

Seit der Hochwasserkatastrophe haben die zwölf Mitarbeiter im Bauhof Ebensee Unmengen an Mehrdienststunden geleistet. Unterstützt werden sie von drei Helfern, die das AMS vermittelte. "Wir sind dankbar, dass uns jemand hilft", betont Bauhofleiter Andreas Richter. "Wir brauchen nicht mehr die große Menge an Helfern, aber auch die kleinen Schäden müssen beseitigt werden. Das wird sicher noch dauern."

"Es freut mich, dass unser Angebot gut angenommen wird", betont der stv. AMS-Landesgeschäftsführer Gerhard Straßer. "So können wir einen kleinen Beitrag zur Beseitigung der Schäden leisten."

Rückfragen & Kontakt:

Arbeitsmarktservice OÖ

Dr. Walter Kofler

Tel.: 0732/6963 DW 20220

walter.kofler @ ams.at



Für technische Fragen:

Mag. Sigrid Prentner,0732/6963-20231, Sigrid.Prentner @ ams.at