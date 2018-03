Lopatka: "EU-Grundrechteagentur in Wien hat Schlüsselrolle im Grundrechtemonitoring"

Agentur soll verstärkt Rechtsstaatlichkeit in der EU überwachen

Wien (OTS) - "Wir setzen uns dafür ein, dass sich die EU-Grundrechteagentur in Zukunft auch verstärkt der Wahrung der Rechtsstaatlichkeit in den EU-Mitgliedstaaten widmet. Rechtssicherheit beginnt zu Hause. Wenn die EU als globaler Verfechter der Rechtsstaatlichkeit glaubwürdig auftreten will, dann müssen wir diesem Thema auch innerhalb der Union Priorität einräumen. Rechtsstaatlichkeit ist ein Grundprinzip der österreichischen Außenpolitik. Wir unterstützen daher den Vorschlag, dass die Grundrechteagentur Indikatoren für die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards in den Mitgliedstaaten entwickelt", erklärte Staatssekretär Reinhold Lopatka anlässlich seines Treffens mit Morten Kjaerum, dem Direktor der in Wien ansässigen EU-Agentur.

"Die Grundrechteagentur erfüllt eine wichtige Beobachtungsfunktion im Hinblick auf Rassismus, Antisemitismus, Intoleranz und Diskriminierung. Sie liefert die notwendigen Daten und Fakten, um diesen Tendenzen entgegenzutreten. Zusammen mit der ebenfalls im Menschenrechtsbereich aktiven Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unterstreicht die Grundrechteagentur die starke Rolle des Amtssitzes Wien bei der Förderung und beim Schutz der Menschenrechte", so Lopatka.

"Die EU-Grundrechteagentur hat sich in den letzten Jahren zu einer hervorragenden und in ihrem Mandat einzigartigen Institution für das Monitoring der Grundrechte in der EU entwickelt. Die Arbeit der Agentur wurde zuletzt im Rahmen einer externen Evaluierung äußerst positiv bewertet. Ich freue mich, dass Morten Kjaerum seine erfolgreiche Arbeit an der Spitze der Grundrechteagentur für weitere drei Jahre fortsetzen wird", so Lopatka abschließend.

