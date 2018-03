Renommierte Architekturauszeichnung für das vorarlberg museum

"best architects 14" in Gold - LR Sonderegger: Gütesiegel für herausragende architektonische Leistung

Bregenz (OTS/VLK) - Eine internationale Jury hat das vorarlberg museum mit dem Label "best architects 14" in Gold ausgezeichnet. "Der Preis gilt als Gütesiegel für herausragende architektonische Leistung," informiert Landesrat Harald Sonderegger: "Das vorarlberg museum setzt neue Maßstäbe, die auch international Wellen schlagen".

Aus 455 eingereichten Projekten aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Südtirol und Luxemburg vergab die Jury das Label "best architects 14" in Gold an das vorarlberg museum. Dieser Preis wurde ins Leben gerufen, um das Beste und Interessanteste, was die Architekturszene aus dem deutschsprachigen Raum zu bieten hat, herauszufiltern und einer breiten, interessierten Öffentlichkeit zu präsentieren. Zu diesem Anlass werden jährlich alle Architekten bzw. Architekturbüros, welche Projekte auf höchstem Qualitätsniveau realisiert haben, aufgefordert ihre Projekte zum Wettbewerb einzureichen.

Vergabe in sechs Kategorien

Eine unabhängige Jury aus namhaften Architekten vergibt in jeder der sechs Kategorien (Wohnungsbau, Büro- und Verwaltungsbauten, Gewerbe- und Industriebauten, öffentliche Bauten, sonstige Bauten, Innenausbau) das Label best architects und das Label best architects in Gold für besonders hohe Qualität. Die Auszeichnung best architects gilt als Gütesiegel für herausragende architektonische Leistung und positioniert die prämierten Architekten und Architekturbüros an der Spitze der internationalen Architekturszene. Bereits in seinem siebten Jahr zählt der "best architects" Award zu einem der renommiertesten Architekturauszeichnungen im deutschsprachigen Raum.

Ausgezeichntes Gesamtkonzept

Landesrat Sonderegger zeigt sich sehr erfreut über diese Auszeichnung: "Ein neues Gebäude, eine zeitgemäßen Präsentation der einzigartigen Sammlungen und eine professionelle Museumsleitung unter Direktor Andreas Rudigier - kurz gesagt ein stimmiges Gesamtkonzept, das jetzt auch internationale Resonanz erfährt."

