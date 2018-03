Schülerunion: Bildungspolitischen Diskurs endlich wieder sachlich führen

Kein "Türschilderl-Tausch", sondern echte Reformen

Wien (OTS) - "Seit Jahren ist die bildungspolitische Diskussion in Österreich dominiert von politischen Graben- und Machtkämpfen. Diese Art der Diskussion wird dem Thema nicht gerecht und führt zu keinen nennenswerten Ergebnissen. Der bildungspolitische Diskurs muss wieder sachlich und wissenschaftlich fundiert geführt werden und auf diese Weise handfeste Ergebnisse liefern. Bisherige Reformen sind vielfach reines 'Türschilderl-Austauschen', sprich kosmetische Veränderungen. Stattdessen brauchen wir jedoch handfeste und tiefgreifende Reformen, in deren Entstehung die Schulpartner, sprich Lehrer, Eltern und Schüler bestmöglich eingebunden sind. Denn durch regen Austausch mit den Schulpartnern, die am direktesten von Veränderungen in Österreichs Schulen betroffen sind, lassen sich viele Probleme, wie sie zum Beispiel im Rahmen der Zentralmatura aufgetreten sind, von vorneherein vermeiden", kommentiert der Bundesobmann der Schülerunion Daniel Perschy den heutigen Mittagsjournal-Beitrag zur Bildungspolitik. ****

"Was die Schüler betrifft, wurden im letzten Monat 27 Landesschulsprecherinnen und Landesschulsprecher gewählt, die im nächsten Schuljahr die Bundesschülervertretung bilden. Diese engagierten jungen Menschen haben einige Vorschläge, wie man den Schulalltag in Österreich nachhaltig verbessern könnte. Vielleicht schaffen es die politisch Zuständigen im nächsten Schuljahr, die Vorschläge dieser jungen Menschen nicht in der Schublade verschwinden zu lassen, sondern als wichtigen und wertvollen Beitrag wahr zu nehmen. Einige Konflikte der Vergangenheit hätte man sich auf diese Weise mit Sicherheit sparen können", so Perschy abschließend.

Die Schülerunion ist die größte Interessensvertretungsorganisation für Österreichs Schüler. Über 30.000 Mitglieder vernetzen sich, um sich auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene für eine Verbesserung der Schule auf Basis der Schülerinteressen einzusetzen. Entsprechende Forderungen bringt die Schülerunion zusätzlich im Rahmen der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 27 von 29 Mandaten hält.

