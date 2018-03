FP-Nepp kritisiert Umfaller der Wiener ÖVP bei der Gesamtschule

Juraczka nur mehr Frühstücksdirektor im Rathaus

Wien (OTS) - Die gestrige Aussage des Wiener ÖVP-Obmanns Juraczka, "dass er eine Gleichmacherei durch die Gesamtschule, so wie es Rot und Grün vorschwebt, ablehnt", ist angesichts der gegenteiligen Feststellung von WK-Präsidentin Jank als herzig aber wertlos einzustufen. Die Spitzenkandidatin der Wiener ÖVP zeigt ihm in aller Deutlichkeit, dass seine Meinung dazu in etwa so interessant wie ein aufgeplatzter Kaffeesack in Kolumbien ist und sich die Wiener ÖVP sehr wohl eine Gesamtschule vorstellen kann", macht der Wiener FPÖ-Bildungssprecher LAbg. Dominik Nepp aufmerksam.

Bildungspolitischer Einheitsbrei? Die Wiener ÖVP ist dabei! Vielfalt im Schulwesen tabu? Die ÖVP stimmt zu! Leistungsdenken - tschüss baba? Die ÖVP sagt brav jaja! "Traurig aber leider wahr, die FPÖ steht im Kampf für ein differenziertes Bildungssystem nun allein da", sagt Nepp. (Schluss)do/de/ln

