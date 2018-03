Urlaubsfeeling in Wien: Die Alte Donau bei Top-Wasserqualität genießen

Neue Steganlagen, Schwimmanlagen und Flachwasserzonen für perfekten Badetag in der Millionenstadt!

Wien (OTS) - Die Wetterprognosen versprechen Badewetter! Jetzt heißt es die Tage zum Schwimmen und Erholen an Wiens zahlreichen Badeplätzen zu nützen. Das Naherholungsgebiet Alte Donau ist bei Fans des kühlen Nass seit eh und je beliebt. Das Niveau und die Wasserqualität der idyllischen Freizeitoase ist nach wie vor ausgezeichnet. Vergangenes Jahr wurden mehrere attraktive neue Steganlagen geschaffen. "Die Qualität des Wassers der Alten Donau ist seit vielen Jahren gleichbleibend top, die Wienerinnen und Wiener wissen das zu schätzen", freut sich Umweltstadträtin Ulli Sima. "Mit den neuen Steganlagen und parallel dazu geschaffenen neuen Ökozonen wurden die Ufer an der Alten Donau attraktiver und bieten allen Wienerinnen und Wienern kostenlose Erholungsmöglichkeiten in der Stadt und doch mitten in der Natur", so Ulli Sima weiter.

Ein Stück neues Ufer für Badegäste bei der Kagraner Brücke

Die Alte Donau hat seit vorigem Jahr viel Neues zu bieten. Der Uferplatz bei der Kagraner Brücke beispielsweise wird mit seinen Relax-Terrassen und dem Badesteg gerne genutzt und hat darüber hinaus mit dem Schilfabschnitt eine Ökozone, die zahlreichen Tieren und Pflanzen einen Lebensraum bietet.

Wo bisher zerklüftete Betonstufen einer alten Tribüne ein tristes Bild boten, wurde von der MA 45 - Wiener Gewässer ein einladendes neues öffentliches Ufer geschaffen. Der Bereich an der Uferpromenade direkt neben der Kagraner Brücke ist für Erholungssuchende und Ruderer gleicher Maßen attraktiv.

Freizeitbereich und naturnahe Ökozone

Für Erholungssuchende bietet das neue öffentliche Ufer einen Badesteg, eine Liegewiese sowie Wiesenterrassen. Durch die Radweganbindung sowie als Zielanlage und Tribüne für Ruderer ist der neue Uferplatz auch für Sportbegeisterte attraktiv. Das Ufer sowie die angrenzende Grünfläche wurden zum Teil als naturnahe Ökozone für gewässertypische Pflanzen und Tiere gestaltet.

Neugestaltete Stege und Schwimminseln an der unteren Alten Donau

Auch die öffentlichen Schwimmanlagen an der unteren Alten Donau wurden neu gestaltet. Entstanden sind hier großzügige Freizeitbereiche direkt am Wasser, die sich nach den unterschiedlichen Bedürfnissen aller Besucherinnen und Besucher richten. Zu finden sind die neuen Steganlagen an der Promenade der unteren Alten Donau auf Höhe der Große-Bucht-Straße.

Die alten Stege und Schwimminseln wurden komplett renoviert und teilweise umgestaltet. Sehr beliebt ist zum Beispiel die Flachwasserzone, ein Kiesstrand mit sanft abfallendem Ufer, der Familien mit Kleinkindern einen idealen Badeplatz bietet. Sprunginseln auf dem großen U-förmigen Steg machen die Anlage für Jugendliche ebenfalls attraktiv. Mit Liegeflächen und großzügigen Sitzbereichen auf den sogenannten "Deka-Plates" wurden auch Wohlfühlbereiche für Ruhesuchende geschaffen.

Die Benutzung aller Steganlagen und Sitzbereiche ist selbstverständlich kostenlos.

Klares Wasser durch gezieltes Wasserpflanzenmanagement

Die in der Badesaison regelmäßig stattfindenden Untersuchungen bestätigen, dass die Alte Donau ausgezeichnete Werte liefert. Wasserpflanzen wirken als biologische Filter - sie binden Nährstoffe, verringern die Trübung und sorgen damit für klare Sicht. Derzeit wird von der MA 45 - Wiener Gewässer besonders die Pflanzung von niederwüchsigen Armleuchteralgen gefördert. Diese sogenannten Characeen schaffen optimale Bedingungen in der Alten Donau. Sie nehmen sukzessive den Platz der hochwüchsigen Algenarten ein, wodurch mehr Licht bis an den Gewässergrund gelangt.

Um die Entwicklung der Vegetation unter Wasser steuern zu können, werden regelmäßige Kontrollen unter wissenschaftlicher Anleitung durchgeführt. Darauf basierend erfolgt die Einsatzplanung von Mähbooten. Langfristiges Ziel ist jedoch, die niederwüchsigen Wasserpflanzen in der Alten Donau soweit zu etablieren, dass ein Mähen nicht mehr notwendig ist.

