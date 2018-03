adesso gründet neue Firma für automatisierte Modernisierung von Softwaresystemen

"adesso Transformer" wandelt alte Programmiersprachen in modernen Java-Code um

Wien (OTS) - Mit einer neuen Software-Lösung können Unternehmen ihre Alt-Anwendungen mit geringem Aufwand modernisieren: Der "adesso-Transformer" wandelt Cobol und andere Programmiersprachen älterer Generationen in modernen Java-Code um. Die adesso AG hat für die Weiterentwicklung dieser Lösung und den Vertrieb die adesso Transformer GmbH mit Sitz in Wien als neue Tochtergesellschaft gegründet.

Viele Unternehmen betreiben Anwendungen, die zwar essenziell für die Geschäftsprozesse sind, aber mit Techniken entwickelt wurden, die mittlerweile nicht mehr zeitgemäß sind. Pflege und Weiterentwicklung solcher Systeme erfordern einen hohen Aufwand. Doch auch eine Neuentwicklung mit modernen Technologien wäre langwierig und aufwendig, zumal parallel das Altsystem weiter betrieben und gepflegt werden muss.

Mit dem Transformer hat adesso nun eine Lösung entwickelt, die eine bestehende Alt-Anwendung in ein modernes Anwendungssystem überführen kann. Um dieses innovative Modernisierungskonzept adäquat im Markt zu verankern, hat adesso eine Tochtergesellschaft gegründet:

Die neue adesso Transformer GmbH mit Sitz in Wien wird sich ganz auf den europaweiten Vertrieb und die Weiterentwicklung des adesso-Transformers konzentrieren. Geschäftsführender Gesellschafter ist Thomas Zellinger, der bisher Geschäftsführer der adesso Austria GmbH war.

Vorteile für Unternehmen: Effiziente Modernisierung

Der neue adesso-Transformer übersetzt den in einer alten Programmiersprache, beispielsweise in Cobol, geschriebenen Code automatisiert in objektorientiertes Java. Auf diese Weise erhalten Unternehmen eine moderne Anwendung, mit der sie aktuelle Anforderungen und neue Geschäftsprozesse abdecken können. Mit dem Transformer lassen sich derartige Modernisierungsprojekte zu einem Bruchteil der dafür üblichen Kosten realisieren. Nach ersten Erfahrungen fallen nur 15 Prozent der Kosten einer Neuentwicklung an - bei geringerem Risiko und deutlich kürzerer Projektlaufzeit.

