Wie gut ist Österreich auf Naturkatastrophen vorbereitet?

Wien (OTS) - Dass Österreich von Naturkatastrophen nicht verschont bleibt, wurde in den letzten Wochen mehr als deutlich. 445 Milliarden Euro Schäden verursachten Extremwetterereignisse alleine von 1980 bis 2011 in ganz Europa. Wie hoch das tatsächliche Ausmaß der Schäden des diesjährigen Hochwassers in Österreich sein wird, gilt es abzuwarten. Neben enormen finanziellen Schäden werden durch Katastrophen immer wieder Menschen verletzt oder getötet. Doch wie gut ist Österreich wirklich auf Naturkatastrophen vorbereitet? Wie eine aktuelle Studie des KFV zeigt, wird vor allem die persönliche Gefährdung durch Naturkatastrophen stark unterschätzt. Aber schon einfache Maßnahmen können Leben und Eigentum retten.

Naturkatastrophen nehmen unter dem Einfluss des Klimawandels weltweit dramatisch zu. Was wenige wissen: Egal ob Hagel, Hochwasser, Erdbeben, Sturm oder Schnee: Wie kaum ein anderes Land im europäischen Raum ist Österreich einer Vielzahl verschiedenster Bedrohungen ausgesetzt. "Kaum ein Bundesland in Österreich bleibt von Naturkatastrophen verschont. In der öffentlichen Wahrnehmung existiert dieses Risiko jedoch kaum. Großereignisse sind in Österreich selten, daher werden die Risiken der kleineren Ereignisse oft falsch eingeschätzt. Die Bedrohung ist meist schnell vergessen, dennoch real. Wir beobachten eine Zunahme von regional begrenzten Naturkatastrophen, die sich in kurzer Zeit sehr stark auswirken", erläutert VVO-Vizepräsident Generaldirektor Dr. Othmar Ederer.

Neben dem diesjährigen Hochwasser gab es im letzten Jahrzehnt in Österreich eine Reihe von Naturkatastrophen. Das Hochwasser im August 2002 mit einem Gesamtschaden von fast 3 Milliarden Euro. Einen Schaden von mehr als 500 Millionen Euro verursachte das Hochwasser im August 2005, mehr als 300 Millionen Euro jeweils die Stürme der Jahre 2007, 2008 und 2009. Statistisch betrachtet, kommt es alle zwei bis drei Jahre zu einer Katastrophe mit Schäden um die 200 Millionen Euro.

KFV-Erhebung zeigt: Österreicher unterschätzen die Gefahr von Naturkatstrophen!

Dass die Gefahr, die von Naturkatastrophen ausgeht, generell unterschätzt wird, zeigt eine aktuelle Erhebung des KFV die vor der Hochwasserkatastrophe 2013 in Österreich durchgeführt wurde: "Unsere Erhebung zeigt, dass rund 63 Prozent der befragten Österreicher ein Naturkatastrophenereignis in ihrem Wohnort für eher oder gänzlich unwahrscheinlich hielt. 93 Prozent der befragten Personen fühlten sich nur gering oder gar nicht persönlich gefährdet. Die Gefahr wird stark unterschätzt", erklärt Dr. Othmar Thann, Direktor des KFV.

Betrachtet man die einzelnen Gefahrenzonen in Österreich so zeigt sich, dass sich auch nicht alle Personen, die in Hochrisikozonen leben, der Gefahr auch immer bewusst sind: So gingen 27 Prozent der befragten Personen, die in einer Hochwasserrisikozone leben von keiner Gefährdung aus. Mehr als die Hälfte (52 Prozent) der befragten Österreichscher, die in einer Erdbebengefährdungszone der Stufe VIII (schwer!) leben, schätzen sich als gar nicht gefährdet ein. Auch der subjektiv wahrgenommene Informationsstand der befragten Personen über Naturkatastrophen ist eher bescheiden. Beim Informationsgrad über die zuständigen Ansprechpersonen bei Behörden und insbesondere bei den Evakuierungsplänen besteht ein großes Wissensdefizit: Ein im Katastrophenfall ertönendes Sirenensignal kann 85 Prozent der befragten Bevölkerung nicht richtig zuordnen.

Deutlich besser ist es um die Haushaltsausstattung in Bezug auf Naturgefahren bestellt: Jeweils mindestens 80 Prozent der Befragten geben an, dass sie über Hygieneartikel für mehr als 1 Woche, Batterien für Taschenlampen und einen Grundvorrat an Medikamenten verfügen. Mehr als drei Viertel der Befragten besitzt eine Erste-Hilfe-Ausrüstung und zwei Drittel verfügt über Lebensmittelvorräte für mehr als eine Woche. Etwas schlechter fällt die Versorgung mit batteriebetriebenen Radiogeräten (50 Prozent) und Trinkwasser für mehr als eine Woche (46 Prozent) aus. Die Prävention von Naturkatastrophen ist für 44 Prozent der Bevölkerung Aufgabe der Behörden. Dies könnte einer der Gründe sein, warum nur ein Anteil von fünf Prozent der Befragten angab in den nächsten 12 Monaten Maßnahmen zum Schutz vor Naturkatastrophen treffen zu wollen.

Privathaushalte ungenügend gegen Naturgefahren geschützt! Präventivmaßnahmen zahlen sich aus!

Neue technische Hilfsmittel wie z.B. die Risikolandkarte HORA ermöglichen heutzutage eine exakte Gefahreneinstufung für jeden einzelnen Haushalt in Österreich. Via Mausklick (http://www.hora.gv.at/) kann man sofort feststellen, ob und in welcher Gefahrenzone man sich befindet. HORA wurde in den letzten Jahren kontinuierlich erweitert und umfasst gegenwärtig Hochwasser, Erdbeben, Blitzschlag, Sturm, Schneedruck und Hagel. "Österreich ist mit diesem System europaweit Vorreiter. Ein wichtiges Ziel von HORA ist die Schärfung der Risikowahrnehmung und des Bewusstseins der Bevölkerung für Naturgefahren. Zusätzlich ermöglichen aktuelle Informationen etwa über Pegelstände und Wetterwarnungen eine entsprechende Eigenvorsorge", erläutert DI Dr. Heinz Stiefelmeyer vom Lebensministerium. "Besonders wichtig ist, dass Betroffene präventiv tätig werden. Bei bestehender Hochwassergefährdung können schon einfache bauliche Maßnahmen, wie etwa die Erhöhung der Lichtschächte, die Installation von Rückstauklappen oder das Anbringen von Halterungen zur raschen Montage von Bretterverschlägen bei Türen und ebenerdigen Fenstern wirkungsvoll Schäden deutlich mindern", schließt Stiefelmeyer.

Wussten Sie, dass...

...es statistisch betrachtet alle zwei bis drei Jahre zu einer Naturkatastrophe mit Schäden um die 200 Millionen Euro kommt?

...in Österreich rund 30 - 60 Erdbeben pro Woche und mehrere Beben täglich gemessen werden?

...die am häufigsten von Erdbeben betroffenen Bereiche in Österreich das Wiener Becken (nahe der Thermenlinie), das Mur- und Mürztal, sowie das Inntal und der südliche Bereich von Kärnten sind? ...in den 11 Jahren von 1992 bis 2002 in Österreich insgesamt ca. 1.635.000 Blitze geortet wurden. Würde man diese Zahl über die Gesamtfläche Österreichs von 83.858 km2 mitteln, ergäbe diese eine durchschnittliche Blitzdichte von 1,77 Blitzen pro km2 und Jahr. ...schon erstaunlich simple Maßnahmen Leben und Eigentum retten können.

...man per Mausklick unter http://www.hora.gv.at/ ganz einfach feststellen kann, ob und in welcher Gefahrenzone man sich befindet?

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4339

