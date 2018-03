ORF III mit "kult.film: Tati im Stoßverkehr"

Am 17. Juli im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 17. Juli 2013, zeigt ORF III im Rahmen von "kreuz und quer" um 20.15 Uhr die einfühlsam gestaltete Oscar-prämierte Dokumentation "Gebt mir mein Gesicht zurück" von Sharmeen Obaid Chinoy und Daniel Junge. Frauen mit verbrannten, verätzten, bis zur Unkenntlichkeit entstellten Gesichtern: Sie sind Opfer von Säureanschlägen, die von eifersüchtigen Ehemännern und abgewiesenen Liebhabern, also von Männern, die sich in ihrer Ehre verletzt fühlen, durchgeführt worden sind. Wie solchen schwer misshandelten Frauen geholfen werden kann, zeigt dieser Film.

Um 21.05 Uhr dokumentiert Francois de Roubaix in "Dorf der Frauen", wie die Frauen im kenianischen Dorf Umoja ihren Weg zu mehr Unabhängigkeit und Selbstbestimmung finden.

Französischen Humor präsentiert ORF III anschließend im "kult.film" um 21.55 Uhr mit der Slapstick-Satire "Tati im Stoßverkehr" aus dem Jahre 1971 von und mit Kultfilmemacher Jacques Tati. Es ist die launige Geschichte des französischen Autohändlers Monsieur Hulot (Jacques Tati), der sich mit einem hypermodernen Campingwagen auf den Weg von Paris nach Amsterdam zu einer Automobilausstellung macht. Die Reise entwickelt sich zu einem von Pannen, Karambolagen, Stau und Reparatur geprägten Hindernislauf.

