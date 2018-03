Pressekonferenz zum Thema "Irreführung bei Lebensmittelkennzeichnung"

LK Österreich berichtet über erfolgreiche Unterschriften-Aktion

Wien (OTS) - Wie kann garantiert werden, dass die Konsumenten beim Lebensmittel-Einkauf nicht mehr mit dem Begriff "Bauer" getäuscht werden? Was muss getan werden, um solche Produkte korrekt zu kennzeichnen? Was kommt mit der verpflichtenden Frischfleisch-Kennzeichnung und dem neuen Qualitätsbegriff "Berg-Erzeugnis" aus Brüssel auf uns zu? Antworten auf diese Fragen erhalten Sie morgen, Mittwoch, 17.07., im Rahmen einer Pressekonferenz. Sie findet um 10.30 Uhr im Café Griensteidl, Karl-Kraus-Saal (Eingang Schauflergasse 2), in 1010 Wien statt.

Gerhard Wlodkowski, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, Anton Heritzer, Sprecher der österreichischen Direktvermarkter, und Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann werden bei der Pressekonferenz wor allem auch über die erfolgreiche Unterschriften-Aktion "Bauernbrot ist Brot vom Bauernhof" berichten. 40.000 Österreicherinnen und Österreicher haben unterschrieben und bekundet, dass ihnen die richtige Kennzeichnung von Produkten und die bekannte Herkunft aus bäuerlicher Produktion wichtig sind. Als Experte für EU-Fragen steht auch Christian Jochum, LK Österreich, zur Verfügung.

