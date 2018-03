Smartphones gezückt: Mobiles Flirten macht Singles aktiver

München (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Jede dritte Beziehung entsteht heute online. Um sich davon zu überzeugen, sagt mittlerweile der Blick in den eigenen Freundeskreis mehr als jede Statistik. FriendScout24, Deutschlands Partnerportal Nr. 1, weiß: Auch über das Smartphone finden inzwischen immer mehr Paare zueinander. Allein die Nutzerzahlen der FriendScout24-App steigen kontinuierlich jeden Monat. So viele mobile Flirts bringen Schwung in den Single-Alltag: 43 Prozent der über 3.000 Befragten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bestätigen, dass sie durch die Nutzung der FriendScout24-App noch aktiver geworden sind.

Doppelt geflirtet hält besser

Die Mehrheit der Befragten sucht sowohl am PC als auch via Smartphone nach dem Traumpartner. Dabei zeigt die FriendScout24-Studie:

Mobilität macht aktiver. So zeigt sich, dass App-Nutzer im Vergleich zu reinen Web-Nutzern doppelt so viele Profile aufrufen und Nachrichten schreiben. Was also macht die mobile Partnersuche so faszinierend? Ein Viertel der Befragten gibt an, beim Flirt via App spontaner zu agieren und sich schneller zu treffen. Jedem Fünften macht das mobile Turteln generell mehr Spaß. Die Partnersuche per Smartphone verbessert sogar das Lebensgefühl deutscher Singles: 16 Prozent geben an, sich weniger alleine zu fühlen und 19 Prozent stimmen der Aussage zu "Mobiles Flirten macht das Leben wieder zum Abenteuer". Jede sechste Frau fühlt sich dank der mobiler Flirts begehrter.

Partnersuche am PC stirbt nicht aus

Drei Viertel der mobilen FriendScout24-Mitglieder wollen dennoch auch künftig nicht auf den PC verzichten. Dirk Kartes, Vice President Brand Management & PR bei FriendScout24, erklärt: "Unsere Mobile-Nutzer sehen das Handy als perfekte Flirt-Ergänzung. Während am Computer lieber getippt und der große Bildschirm geschätzt wird, ist das Smartphone immer und überall dabei. Zudem bietet die App praktische Funktionen, die es im Web teils nicht gibt." Die Features "Flirt-Alarm", "Favoriten-Funk", "Dateroulette", "GoldStatus" und "Wer sucht mich?" sind jetzt innerhalb der iOS-App im neuen Kombipaket für Euro 4,49 erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

Eva-Maria Mueller

Leitung PR

Fon +49-(0)89 444 56 - 2740

Fax +49-(0)89 444 56 - 2701

eva-maria.mueller @ friendscout24.de