FPÖ-Leyroutz verlangt von LH Kaiser Stellungnahme zu den Malversationen rund um die SPÖ Top-Team-Affäre

Kaiser im Erklärungsnotstand - SPÖ gerät immer mehr in Schieflage

Klagenfurt (OTS) - Nachdem laut Medienberichten ein Zeuge Landeshauptmann Peter Kaiser in der SPÖ-Top-Team-Affäre schwer belastet hat, fordert der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Mag. Christian Leyroutz, von Kaiser eine Stellungnahme zu dessen Rolle rund um Malversationen in dieser Affäre. "Kaiser und die beteiligten Herrschaften in den SPÖ-Organisationen kommen mit diesem Skandal wieder einmal in einen schweren Erklärungsnotstand. Die Kärntnerinnen und Kärntner können sich hier selbst ein Bild von der finanzpolitischen Schlagkraft von Peter Kaisers "Spekulationspartei" machen", betont Leyroutz.

Wie Leyroutz ausführt, soll der Zeuge unter Wahrheitspflicht ausgesagt haben, dass im SPÖ-Parteipräsidium darüber gesprochen wurde, dass der SPÖ-Firma Top Team Aufträge von den SPÖ-Landesräten zugeschanzt wurde. Den Schwellenwert von 40.000 Euro, ab dem Aufträge laut Bundesvergabegesetz ausgeschrieben werden müssen, habe man laut diesem Zeugen umgangen, indem man Aufträge gesplittet habe. "Ist das die neue ehrliche sozialistische Politik, von der Peter Kaiser immer spricht?", fragt sich Leyroutz. Zudem sei weiters zu hinterfragen, ob diese Vorgangsweise in den SPÖ-geführten Referaten der Landesregierung auch bei anderen Firmen angewandt wurde. So gebe es Hinweise, dass in jener Zeit als Gabriele Schaunig-Kandut das Sozialreferat inne hatte, Aufträge von rund einer Million Euro an die Agentur "Platzl Zwei Moser Gmbh" vergeben wurde, wobei auch in diesen Fällen darauf geachtet worden sei, dass die Aufträge unter dem Schwellenwert bleiben.

Schwerste Vorwürfe erhebt Leyroutz auch im Hinblick eines Aschermittwochfestes im Jahr 2009, wo aus Landesmitteln eine SPÖ Wahlveranstaltung finanziert worden sei. "Hier steht der glasklare Verdacht der Untreue im Raum", bekräftigt Leyroutz. Weitere Gelder flossen auch in eine Feuerwehrzeitung. Nicht zu vergessen sei die zweckwidrige Verwendung von Sportförderungsmitteln, wonach die SPÖ, Förderungsmittel umgeschichtet habe, um damit ihren Wahlkampf zu finanzieren und deren Werbeausgaben zu bezahlen. Hier kam es zu einer eklatanten Kürzung des Sportbudgets der Kärntner Sportverbände, Sportvereine und letztlich der Kärntner Sportler. Kaiser habe damals trotz schriftlicher Warnung alle Rechnungen aus den Mitteln der Sportförderung zu Lasten der Sportler abgesegnet, zeigt der freiheitliche Klubobmann auf. "Auch dafür wird sich der selbsternannte Saubermann Kaiser schließlich vor dem Richter erklären müssen. Denn die Korruptionsstaatsanwaltschaft wird sich auch damit beschäftigen, und die SPÖ wird den Steuerzahlern erklären müssen, warum frech in den Steuertopf gegriffen wurde", so Leyroutz.

Fakt sei, dass Kaiser sich im Wahlkampf drauf festgelegt habe, dass er sein Amt zurücklegen werde, falls die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn erhebt. Nun rudere Kaiser bereits zurück. "Keine akzeptable Haltung eines amtierenden Landeshauptmannes. Im Falle einer Anklage, fordern wir Freiheitliche den sofortigen Rücktritt", bekräftigt Leyroutz abschließend.

