Weltweit tätiger Online-Marktplatz AliExpress akzeptiert jetzt auch Zahlungen über WebMoney

Moskau (ots/PRNewswire) - AliExpress, ein führender, weltweit tätiger E-Commerce-Marktplatz für Verbraucher hat das WebMoney-Transfersystem für Zahlungen integriert.

Der Online-Marktplatz AliExpress akzeptiert seit heute, ebenso wie mehr als 50.000 Online-Shops, Bezahlungen über WebMoney. Kunden von AliExpress können mittels WebMoney-Geldbörsen sofort und sicher für ihre Einkäufe bezahlen.

Die WebMoney-Benutzer kaufen einfach das gewünschte Produkt auf AliExpress, egal, auf welchem System sie ihr Geld gespeichert haben. Während des Zahlungsvorgangs wird die Währungsumrechnung automatisch vorgenommen.

AliExpress ist eine schnell wachsende globale Einkaufsplattform, die mehr als 54 Millionen Produkte zu Grosshandelspreisen in fast alle Länder der Welt liefert. Die Zahlungsvorgänge auf AliExpress werden von Alipay, einem führenden Drittanbieter für Zahlungslösungen, unterstützt. Die Website bietet den AliExpress-Käuferschutz, bei dem die Zahlung solange nicht abgeschlossen wird, bis der Käufer mit seinem Kauf zufrieden ist. In Kombination mit WebMoney wird auf diese Weise sichergestellt, dass der Verkäufer nur dann bezahlt wird, wenn er oder sie alle Verpflichtungen im Rahmen der Transaktionsvereinbarung erfüllt.

"Die Ergänzung der Zahlungsoptionen auf AliExpress um WebMoney steigert die Flexibilität, die wir unseren Kunden auf der ganzen Welt und auf unseren wichtigsten Märkten wie Russland bieten können", erklärte Jason Liu, Senior Manager bei AliExpress in Russland. "WebMoney ist eine der beliebtesten Zahlungsmöglichkeiten in Russland und in den umliegenden Gebieten. Wir sind daher davon überzeugt, dass unsere Kunden vor Ort wird von einer nahtlosen Zahlungsmöglichkeit profitieren werden."

Informationen zu WebMoney

WebMoney Transfer (http://www.wmtransfer.com) ist ein globales Abwicklungssystem mit weltweit über 21 Millionen Konten, die über elektronische Geldbörsen in mehreren Währungen funktionieren. Tausende Geschäfte und Dienstleistungen akzeptieren Zahlungen per WebMoney.

Dadurch können Internetnutzer sichere und schnelle Transaktion über WebMoney (WM-Einheiten) durchführen. Um ein WebMoney-Konto zu eröffnen, sind weder Bankkonto noch Kreditkarte notwendig. Die Benutzer können ihre WebMoney-Geldbörsen mittels Banküberweisung, elektronischem Geld und Internet-Banking-Konten oder Prepaid-Karten aufladen.

WebMoney-Transfer bietet auch Online-Finanzdienstleistungen, P2P-Payment-Lösungen, Internet-Handelsplattformen, Händlerdienste und Online-Abrechnungssysteme an.

Informationen zu AliExpress

AliExpress (http://www.aliexpress.com) wurde 2010 gegründet und ist ein führender, weltweit tätiger E-Commerce-Marktplatz, der aus gewerblichen Verkäufern besteht, die eine grosse Vielfalt an Verbraucherprodukten zu günstigen Preisen verkaufen. Mit mehr als 54 Millionen Produkten in 26 grossen Produktkategorien (Stand: Ende März 2013) bietet AliExpress seinen 7,7 Millionen registrierten Nutzern in mehr als 200 Ländern und Regionen einzigartige Produkte. AliExpress ist ein Geschäftsbereich von Alibaba Group.

