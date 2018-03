OMV: Erfolgreiche Erweiterung des australischen Offshore-Erdgasfundes Zola

Bianchi-1 Erweiterungsbohrung führt zu weiterem Erdgasfund

Wichtiger Schritt auf dem Weg zur Entwicklung von Zola

Die OMV, das integrierte, internationale Öl- und Gasunternehmen, bestätigt die erfolgreiche Erweiterung des Zola-Erdgasfundes durch die Bianchi-1 Bohrung. Bohrlochmessungen und Drucktests bei Bianchi-1 haben gezeigt, dass sich in der Bohrung mehrere Lagen mit gasführenden Sanden befinden. Die Netto-Reservoir-Mächtigkeit beträgt rund 112 Meter.

Bianchi-1 befindet sich in der WA-49-R Lizenz im Carnarvon-Becken, 6,4 km nord-nordöstlich des Gasfundes Zola-1/ST1 und südlich des riesigen Gorgon-Erdgasfelds. Die Bohrung Bianchi-1 zielte auf mehrere Sandstein-Reservoirs in der Mungaroo-Formation aus der Triaszeit seitlich unterhalb des großen Gasfundes Zola-1/ST1 ab, der im Jahr 2011 entdeckt wurde.

Der Bianchi-Block ist eine von mehreren benachbarten Strukturen, die zusammen das größere Zola-Gebiet bilden. Das Bohrprojekt resultierte aus einer Auswertung der seismischen 3D-Daten Cambozola aus dem Jahr 2012.

Die Bohrung wurde von der Halbtaucher-Bohrinsel Ocean America unter der Betriebsführerschaft von Apache als Vertikalbohrung in einer Wassertiefe von 240 m durchgeführt. Sie wurde innerhalb von 94 Tagen in eine Gesamttiefe von 5.400 m unter dem Meeresspiegel ausgeführt. Die Angaben zur Netto-Reservoir-Mächtigkeit basieren auf ersten Analysen des Betriebsführers. Nach Abschluss der Messungen wird das Bohrloch verfüllt.

Jaap Huijskes, OMV Vorstand verantwortlich für Exploration und Produktion: "Bianchi-1 ist die erste Erweiterungsbohrung zu einem der interessantesten Gasfunde der OMV und ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zur Entwicklung von Zola."

Hintergrundinformationen:

WA-49-R Joint Venture

OMV Australia: 20%

Apache (Betriebsführer): 30,25%

Santos: 24,75%

JX Nippon: 15%

Tap Oil: 10%

OMV Australia Pty Ltd

OMV Australia Pty Ltd, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der OMV Aktiengesellschaft, ist seit 1999 in Australien aktiv. OMV Australia verfügt über Beteiligungen an vier Explorationslizenzen und zwei Zurückbehaltungslizenzen, von denen eine den Zola-Gasfund von 2011 beinhaltet. All diese Lizenzen befinden sich offshore im Carnarvon-Becken im North West Shelf von Australien.

