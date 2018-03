Ministerin Dr. Claudia Schmied bei den Bregenzer Festspielen

BM Schmied: "Die Strahlkraft der Bregenzer Festspiele reicht weit über die Landesgrenzen hinaus."

Bregenz (OTS) - Kulturministerin Dr. Claudia Schmied ist heute nach Bregenz gereist, wo sie morgen an der Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2013 teilnehmen wird.

Am Nachmittag verleiht Ministerin Schmied das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich an Eleonore Schönborn, die Mutter von Kardinal Christoph Schönborn.

Morgen, Dienstag, wird Claudia Schmied um 10:30 im Festspielhaus an der Eröffnung der Bregenzer Festspiele durch Bundespräsident Dr. Heinz Fischer teilnehmen. Am Abend besucht sie die Premiere der "Zauberflöte" auf der Seebühne. "Ich freue mich schon sehr auf die Aufführung der Zauberflöte", so Ministerin Schmied. "Es ist die letzte große Inszenierung der Ära David Pountney auf der Seebühne. Ich danke ihm herzlich für die vielen großen Stücke, die er nach Bregenz gebracht hat. Und auch für sein Engagement, die Bregenzer Festspiele für ein junges Publikum attraktiv zu machen."

Unter dem Motto "Dem Licht entgegen" bieten die Bregenzer Festspiele in ihrer 68. Saison mehr als 80 Veranstaltungen. "Die Strahlkraft der Festspiele in Bregenz reicht weit über die Landesgrenzen hinaus", sagt Ministerin Claudia Schmied. "Sie sind ein Vorbild für viele Festivals und ein verbindendes Element der Vier-Länder-Region Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und Österreich."

