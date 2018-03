Mitterlehner: Jetzt für EU-Wettbewerb "Tourismus für alle" einreichen

Vorbildliche Tourismus-Lösungen für mehr Barrierefreiheit und familienfreundliche Mehrgenerationenangebote gesucht - Österreichische Einreichungen noch bis 31.07. möglich

Wien (OTS/BMWFJ) - Im Zuge des Schwerpunkts "Tourismus für Alle" vergibt die EU-Kommission den European Excellence Award for Accessible Tourism, der in Österreich vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend gemeinsam mit der Österreich Werbung ausgelobt wird. "Wir suchen innovative, kreative Lösungen und vorbildhafte Initiativen rund um das Thema 'Tourismus für Alle'. Barrierefrei zugängliche und familienfreundliche Angebote für mehrere Generationen werden immer wichtiger für die Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus-Standorts", sagt Wirtschafts- und Tourismusminister Reinhold Mitterlehner, der zur zahlreichen Teilnahme an der Ausschreibung einlädt. Bis zum 31. Juli 2013 können noch Initiativen eingereicht werden.

"Ganzjährig nutzbare barrierefreie Angebote unterstützen die Erschließung neuer Zielgruppen und schaffen gerade im Tourismus einen nachhaltigen Mehrwert", betont Mitterlehner. "Denn davon profitieren sowohl Gäste mit einem Handicap als auch Senioren und Familien mit Kleinkindern. Darüber hinaus wird die Region für die einheimische Bevölkerung noch lebenswerter."

Im Rahmen des Wettbewerbs ermittelt eine Expertenjury zwei Nominierte und ein Siegerprojekt. Diese werden am 22. November 2013 im Rahmen einer feierlichen Verleihung vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend sowie der Österreich Werbung ausgezeichnet. Anschließend werden die drei Finalisten gemeinsam mit den vorbildlichen Projekten anderer Länder auch bei der EU-Kommission in Brüssel präsentiert.

Die Ausschreibungsunterlagen und der Einreichbogen für interessierte Tourismusbetriebe der Gastronomie und Hotellerie stehen unter www.bmwfj.gv.at/tourismus zum Download bereit. Das BMWFJ und die Österreich Werbung fungieren als nationale Vermittlungs- und Anlaufstelle für den Preis der EU-Kommission.

