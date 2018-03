Einladung zum Pressefrühstück anlässlich der Festspielausstellung "Mystery of art & Time"

Salzburg (OTS) - Wenn Kunst und Mystik die Uhren bewegen sowie die Zeit bestimmen, dann gleicht dieses Zusammenspiel einer geheimnisvollen Begegnung, die ARCHIDES Wohnraumuhren in der diesjährigen Festspielausstellung erlebbar macht. "Mystery of art & time" zeigt Kunst- und Zeitobjekte internationaler Künstler wie Julia Bugueva, Viktoria Merki, Atelier Knesebeck und Konstantin Chaykin sowie PITA Barcelona und Thomas Salzburger, die erstmals in Österreich präsentiert werden. Damit signalisieren die Gebrüder Messerklinger wieder einmal, dass ARCHIDES mehr als nur ein Fachgeschäft für Wohnraumuhren ist - nämlich ein Schauplatz für Kunst, Architektur und Design unserer Zeit.

Pressefrühstück: Festspielausstellung "Mystery of art & Time"



Datum: 31.7.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

ARCHIDES

Neutorstraße 17, 5020 Salzburg



Rückfragen & Kontakt:

U. A. w. g. unter Dr. Margit Skias, office @ skias.net

Mobil: 0664/4137147