AutoBank AG beabsichtigt die Übernahme der Mehrheit an der adesion Factoring GmbH und erweitert eigenes Produktangebot um Factoring

Wien/Oberhaching/Schorndorf (OTS) - Die AutoBank AG, konzern- und markenunabhängige Bank mit Fokus auf die KFZ- und Autohändlerfinanzierung, beabsichtigt, zum 1.1.2014 die Mehrheit an der adesion Factoring GmbH, Schorndorf bei Stuttgart, zu übernehmen und erweitert so ihr Produktportfolio um den Baustein Factoring. Alexander Dreher, Gründer und Geschäftsführer der adesion Factoring GmbH, wird das Unternehmen als eigenständige Gesellschaft innerhalb der AutoBank Gruppe weiterführen.

Markus Beuchert, Vorstand der AutoBank AG: "Wir haben diese Entscheidung genau zum richtigen Zeitpunkt getroffen. Aufgrund der aktuellen Schwäche der Banken ist Factoring in Deutschland ein starkes Wachstumsfeld geworden und bietet für uns erhebliches Potenzial. Allein in den vergangenen zwölf Jahren hat sich das Factoringvolumen von EUR 24 Mrd. auf EUR 157 Mrd. mehr als versechsfacht." Die adesion Factoring GmbH mit Ausrichtung auf kleinere und mittelständische Unternehmen stellt mit ihrem Know-how und ihrer langjährigen Erfahrung für die AutoBank Gruppe den idealen Partner für den Einstieg in dieses Wachstumsfeld dar.

Für Kunden und Mitarbeiter der adesion Factoring wird sich mit der Mehrheitsbeteiligung der AutoBank nichts ändern. "Kontinuität, Verlässlichkeit und Flexibilität waren bislang wesentliche Elemente unserer Unternehmensphilosophie - und werden es unter dem Dach der AutoBank auch weiterhin bleiben. Ansprechpartner und Standort bleiben unverändert. Von dieser Kooperation werden alle Marktpartner profitieren", so Alexander Dreher.

Der Fokus von adesion Factoring wird weiterhin auf kleinen und mittleren Unternehmen aus verschiedensten Branchen liegen - mit zusätzlichen Aktivitäten für die neue Kundengruppe der Autohäuser. So können diese in Zukunft nicht nur Neu-, Gebraucht- und Vorführfahrzeuge sondern auch ihre Forderungen gegenüber Kunden über die AutoBank AG refinanzieren. "Das bedeutet, wir können zukünftig dem Autohandel ein Gesamtkonzept für die Finanzierung seines Umlaufvermögens anbieten - von der Forderung bis zu den Lagerfahrzeugen - alles aus einer Hand", ergänzt Gerhard Dangel, Vorstand der AutoBank AG.

Eduard Unzeitig, Aufsichtsratsvorsitzender der AutoBank AG: "Die Beteiligung an der adesion Factoring bedeutet für uns vor allem eine strategische Verbreiterung unseres Angebots. Unsere bisher eher langfristig ausgelegten Finanzierungsaktivitäten Leasing und Kredit können wir nun um das kurzfristige Instrument der Wachstumsfinanzierung Factoring erweitern."

Über die AutoBank

Die AutoBank AG mit Sitz in Wien ist eine der führenden Banken in Österreich für Finanzierungsfragen rund um das Auto. Autohandelsunternehmen in Österreich und Deutschland können bei der AutoBank AG ihre Lagerbestände an Neu- und Gebrauchtwagen sowie ihre Vorführwagen finanzieren. Gleichzeitig bietet die AutoBank AG für die Endkunden von Autohandelsunternehmen entsprechende Kfz-Leasing- und Finanzierungslösungen an. Für Anleger, die attraktive Konditionen suchen, bietet die AutoBank AG Anlagemöglichkeiten bei Tages- und Festgeld.

Derzeit arbeitet die AutoBank AG mit rund 600 Autohandelsunternehmen zusammen und verfügt über 14.000 Leasing- und Finanzierungskunden. Rund 41.200 Anleger in Deutschland und Österreich vertrauen der AutoBank AG derzeit ihr Tages- und Festgeld an. Die AutoBank AG verfügt über eine Bilanzsumme von rund EUR 319 Mio.

Über adesion

Umsatzfinanzierung aus dem Mittelstand - für den Mittelstand. Die adesion Factoring GmbH mit Sitz in der Daimlerstadt Schorndorf, 25 km östlich von Stuttgart gelegen, finanziert deutschlandweit mittelständische, in der Regel inhabergeführte Unternehmen aus verschiedensten Branchen. Die adesion Factoring GmbH ist verlässlicher Finanzierungspartner ihrer Kunden und legt besonderen Wert auf langfristige, vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen. Als mittelständisches Finanzdienstleistungsunternehmen bietet adesion Factoring Lösungen, die ihren Kunden Liquidität garantieren, vor Risiken schützen und das Wachstum sichern. Das Ankaufsvolumen wird in 2013 bei rd. EUR 150 Mio. liegen. adesion ist Mitglied im Bundesverband Factoring für den Mittelstand (BFM).

www.adesion.de

Rückfragen & Kontakt:

Lucia Endler

Assistentin des Vorstandes

AutoBank AG

T +43.1.60.190.113

ir @ autobank.at

www.autobank.at



Lena von Cube

Better Orange IR & HV AG

T +49.89.8896906.21

lena.voncube @ better-orange.de