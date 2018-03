ORF SPORT + mit den Highlights der Wachauer Radtage und der Pressekonferenz zum Bundesliga-Saisonauftakt

Am 15. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 15. Juli 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von den Wachauer Radtagen um 20.15 Uhr, von der Pressekonferenz zum tipp3-Bundesliga-Saisonauftakt um 20.35 Uhr und von der Beachvolleyball-World-Tour-WM in Stare Jablonki um 21.45 Uhr sowie das "Funsport-Magazin" mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.15 Uhr.

Bereits zum fünfzehnten Mal finden am 13. und 14. Juli 2013 die Wachauer Radtage statt. Die über 1.000 erwarteten Biker können sich nicht nur auf drei abwechslungsreiche Strecken durch das Weltkulturerbe Wachau und das Waldviertel, sondern auch auf Topstandards in Sachen Organisation freuen. Auch aufgrund dieser Standards wurden die Wachauer Radtage 2013 vom Österreichischen Radsportverband offiziell zur Austragung der 7. "ÖRV Radmarathon Austrian Championships" für Hobbyradsportler nominiert. Damit sind die Wachauer Radtage als mittlerweile eine der größten Radbreitensport-Veranstaltungen Österreichs zum sechsten Mal Ausrichter dieser Staatsmeisterschaften. Ein weiteres Highlight für alle Teilnehmer stellt das unvergessliche Massenstarterlebnis und die ersten gemeinsamen Kilometer im größten Peloton Österreichs dar. Danach können je nach Geschmack drei Strecken - der Krone Champions Radmarathon (160 km), der Raiffeisen Power Radmarathon (97 km) oder die Wachauer Genuss Radtour (50 km) - bewältigt werden.

Am 15. Juli treffen einander in der West Side Soccer Arena in Wien die Trainer der zehn Klubs der tipp3-Bundesliga, um den Medienvertretern Auskunft über die Ziele in der neuen Saison zu geben, die am 20. Juli startet. Ebenfalls in Wien mit dabei sind Schlüsselspieler der zehn Vereine. ORF SPORT + zeigt die Höhepunkte dieser Pressekonferenz zum Bundesliga-Saisonauftakt.

