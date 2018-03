ORF Ö1-Mittagsjournal vom Fr, 12.7.2013

Funkhaus Wien (OTS/Radio) - Wetter - Herbert Kartas

Treffen Min. Karl und Leiter d. Justizanstalten - Barbara Reichmann Analyse zu Vorhaben von Min.Karl - Studiogast: Heinz Patzelt -Livetelfonat Moskau Snowden/Müller - Cornelia Vospernik Rechtsfolgen der falschen Selbstauskunft - Andreas Jölli

Umstände für Ordinationsschliessung - Barbara Gansfuss

Linzer Swap Affäre: Anklage - Rücktritt? - Gernot Ecker

Türkei nach Sturz der Muslim-Brüder in Ägypten - Christian Schüller Irland: Gesetz legalisiert Abtreibung unter best. Umständen -Katharina Wagner

Gefährlichkeit von chinesischen Lebensmitteln - Jörg Winter Entscheidung bei dayli: ModGespräch mit Ellen Lemberger

Praktiker: Österr. Aktionär Alain de Krassny zu Krise der Baumärkte - Barbara Battisti

Krise der Baumärkte - Paul Schiefer

Strafhöhe für Heinz Jungwirth festgelegt - Petra Pichler EJ-Trailer - Brigitte Fuchs

Rep. Caritas hilft in Äthiopien - Alexandra Mantler

Kunsthalle Krems: Retrospektive Modefotografin, Elfie Semotan - Anne Soucek

Wetter - Herbert Kartas

Nachrichten - Andreas Lechner

Englische Nachrichten - Genevieve Johnson

Französische Nachrichten - Elisabeth Kervarrec

Moderation: Vospernik Cornelia

Regie: Arnim-Ellissen Hubert

Produktion: Kruder-Klutsch Karin Tel +431/50101 18447

Rückfragen & Kontakt:

Produktion Ö1-Journale

Tel +431/50101 18447