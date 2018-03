BZÖ-Tscharnutter: Dietmar Schwingenschrot neu im Team des BZÖ Wien-Nord

Neue Allianz für Wien

Wien (OTS) - Der Wiener BZÖ-Bündnisobmann Mag. Michael Tscharnutter gibt bekannt, dass der bekannte Wiener Lokalpolitiker Dietmar Schwingenschrot als Kandidat des BZÖ im Wahlkreis Wien-Nord in den Wahlkampf einsteigt. Schwingenschrot wird auch für die Pressearbeit der Wiener BZÖ in der kommenden Wahlauseinandersetzung verantwortlich zeichnen.

Schwingenschrot ist Gastronom in Floridsdorf und kennt die Sorgen und Nöte der kleinen Gewerbebetriebe. Als Ausschussmitglied der Fachgruppevertritt er die Interessen der Gastronomie in der Wiener Wirtschaftskammer. "Dietmar Schwingenschrot ist eine tolle Verstärkung für das Team des BZÖ-Wien, ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darüber, dass es unter Josef Bucher wieder einen gemeinsamen Weg im Kampf für ein besseres Wien gibt", so Tscharnutter.

"Die neue Politik von Josef Bucher begeistert mich und ich freue mich, ihn und den Wiener Obmann Michael Tscharnutter in Hinkunft zu unterstützen", so Schwingenschrot.

