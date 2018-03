WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Lieber mit Athen als ohne Euro - von Wolfgang Tucek

Griechenlands Euro-Abschied wäre weit teurer, als es weiterzufinanzieren

Wien (OTS) - Bis zu den Wahlen im September will Berlin nicht über Griechenland, Portugal und Bankenunion reden. Sie alle bedeuten, dass deutsche Steuerzahler oder Banken Geld verlieren könnten. Ganz ähnlich verhalten sich Österreichs Regierungsparteien vor ihren Wahlen. Dabei glaubt nach den jüngsten Zinsausschlägen niemand mehr, dass Griechenland schon Ende nächsten Jahres an die Märkte zurückkehrt.

Der Abbau des Schuldenbergs von mehr als 300 Milliarden Euro kann den Griechen aus eigener Kraft kaum gelingen. Da fast zwei Drittel davon den Euroländern gehören, ist leicht zu erraten, wer zur Kasse gebeten wird. Wien hängt im schlimmsten Fall mit mehr als fünf Milliarden Euro drinnen, Berlin ungefähr mit zehn Mal so viel.

Diese Fakten sollten auch die Politiker in Österreich nicht der FPÖ und dem Team Stronach überlassen, die gerne für den Euro-Austritt Griechenlands, das Ende des Euro oder ähnlichen Unsinn hetzen. Die Regierung sollte lieber erklären, warum Griechenland weiterfinanziert werden muss, obwohl es immer noch an Reformfortschritten hapert.

Denn lieber stunden wir den Griechen ein paar Milliarden Euro oder lassen sie gar nach, als dass die Krise wieder voll durchschlägt. Derzeit hält nur die Drohung der EZB die Märkte in Schach, zur Not alle Staatsanleihen aufzukaufen, falls die Zinsen wild anziehen. Doch ein Aufbrechen der Eurozone und der einhergehende Vertrauensverlust könnten die Spekulanten dazu ermuntern, die Zentralbank herauszufordern. Das Schreckgespenst der Ansteckung von Spanien, Italien oder gar Frankreich kehrte zurück. Die EZB müsste wohl Hunderte Milliarden Euro springen lassen. Für Deutschland und Österreich würde das am Ende noch viel teurer. Denn ein Ende des Euro würde die Weltwirtschaft laut Studien einen zweistelligen Billionenbetrag kosten.

Und die FPÖ sollte man immer daran erinnern, dass ihre frühere Kärntner Hausbank Hypo Alpe Adria weit mehr Kosten verursacht als Griechenland im schlimmsten Fall, nämlich so um die sieben Milliarden Euro.

Rückfragen & Kontakt:

WirtschaftsBlatt Medien GmbH

Tel.: 0043160117-305

redaktion @ wirtschaftsblatt.at