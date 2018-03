Pressegespräch "Exportwirtschaft spürt die Konjunkturflaute"

Wirtschaftskammer Kärnten präsentiert Außenhandelsstatistik 2012

dem Export kommt in Kärnten eine große Bedeutung zu: Fast jeden zweiten Euro an Wertschöpfung erwirtschaften Kärntens Betriebe außerhalb der Landesgrenzen. Kann Kärnten an die Rekorde der Vorjahre anschließen? Wer sind die wichtigsten Wirtschaftspartner? Und: Wie rüsten wir uns für die Zukunft?

Über die Außenhandelsstatistik 2012 und die Schlussfolgerungen daraus informieren wir Sie ausführlich bei einem

PRESSEGESPRÄCH

zum Thema

EXPORTWIRTSCHAFT SPÜRT DIE KONJUNKTURFLAUTE

am Montag, 15. Juli 2013, um 10.00 Uhr in der Orangerie der Wirtschaftskammer Kärnten, Europaplatz 1, in Klagenfurt am Wörthersee.

Ihre Gesprächspartner sind

Franz Pacher, Wirtschaftskammerpräsident

Dr. Wolfgang Waldner, Wirtschaftslandesrat

MMag. Meinrad Höfferer, Leiter der Abteilung Außenwirtschaft und EU der WK Kärnten

