ÖVP-Hueter: Abschaffung des Proporz um einen Schritt näher

An Abschaffung des Proporz führt kein Weg vorbei, Verfassungsreform steht fest. Landtag muss ureigensten Kompetenzen sowie erweiterte Kontrollrechte erhalten

Klagenfurt (OTS) - "Kärnten schlägt nach dem Systemwechsel neue politische Wege ein. Wir finden nicht nur zu einer nötigen politischen Normalität zurück, sondern setzen auch die angekündigten Schritte um", betont heute VP-Clubobmann Ferdinand Hueter. Beispielsweise werde an der Abschaffung des Proporzsystems gearbeitet und werde dafür eine Verfassungsänderung nötig sein.

"Diese neue Koalition verfügt über die entsprechende Zwei-Drittel-Mehrheit und hat daher den notwendigen Reformkurs einzuschlagen. Heute wurde als nächster Schritt die Abhaltung einer Verfassungsenquete beschlossen", berichtet Hueter. Die ÖVP sei in diese Koalition gegangen, um die für Kärnten bitter nötigen Reformschritte zu setzen.

"Wir werden nur an unseren Taten gemessen werden. Leere Ankündigungen gehören der Vergangenheit an", so Hueter. Mit der Reform der Landesverfassung werde auch die Geschäftsordnung des Landtages geändert. "Der Landtag als gesetzgebende und kontrollierende Gewalt muss seine ureigensten Kompetenzen ausführen und erweiterte Rechte erhalten, wie Informations-, Kontroll- und Mitwirkungsrechte", erklärt Hueter.

