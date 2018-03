Der ehemalige Verein Kunsthalle Wien feierte 20 Jahre Kunsthalle Wien

Die ehemaligen Mitglieder des Vereins verabschiedeten sich mit einem Fest von ihren Freunden. Dabei wurde der verstorbenen amerikanischen Künstlerin Ellen Kantor gedacht.

Wien (OTS) - Ex Präsident Häusle spricht von einer Erfolgsgeschichte und bilanziert 20 Jahre Kunsthalle: "Das Haus hat gezeigt, dass Kunst, Künstler und Publikum kein Gegensatz sein müssen. 20 Jahre Verein Kunsthalle Wien, das sind mehr als 260 Ausstellungen und mehr als 2,5 Mio Besucher."

Der ehemalige Verein, der Freundesclub der Zeitgenossen und die Amici italiani der Kunsthalle Wien bedankten sich bei allen Mitstreitern der Kunsthalle, bei Künstlern, Mitarbeitern und Publikum und wünschten der neuen Kunsthallen-GmbH viel Erfolg.

Die Mitglieder des ehemaligen Vereins Kunsthalle Wien, der Freundesclub der Zeitgenossen sowie die Amici italiani der Kunsthalle Wien (mit über 70 Mitgliedern, der größte Freundeskreis des Hauses), feierten das 20-jährige Bestehen der Kunsthalle Wien und widmeten den Abend der im April verstorbenen amerikanischen Künstlerin Ellen Kantor. Ellen Kantors Werke waren in der Kunsthalle Wien in mehreren Ausstellungen zu sehen. Ellen Kantor zeichnete auch als Kuratorin der Ausstellung "Detroit" verantwortlich. Ihre Arbeiten können noch im Rahmen dreier Soireen im laufenden Sommer im Neuen Wiener Kunstverein in der Herrengasse 6, 1010 Wien gesehen werden.

Der Verein Kunsthalle Wien war für die Führung und den Betrieb der Kunsthalle Wien von 1992 bis 2012 verantwortlich. Die Leitung hatten die Direktoren Toni Stoos ab 1992 bis 1996 und Gerald Matt 1996 bis 2012 inne.

Der ehemalige Vereinsvorstand mit Ex Präsident Mag. Thomas Häusle, Ex Vizepräsident Mag. Siegfried Menz und die Vorsitzende des Clubs der Zeitgenossen Shapar Oschmann erinnerten an die zwanzigjährige künstlerische und wirtschaftliche Erfolgsgeschichte der Kunsthalle Wien, die sich aus einem in den ersten Jahren heftig umstrittenen Provisorium zu einer aus dem zeitgenössischen städtischen Kulturleben nicht mehr wegzudenkenden Institution entwickelt hat. Die Kunsthalle Wien zählt heute zu den angesehensten europäischen Instituten für zeitgenössische Kunst und wurde von der renommierten Kunstzeitschrift Arte neben Häusern wie der Tate oder dem Centre Pompidou unter die top five der Kunstinstitute Europas gereiht.

Die Kunsthalle Wien ist ein Ort der künstlerischen Produktion und des know how geworden, ein Ort der internationale Topkünstler wie Matthew Barney, Shirin Neshad, oder Kim Sooja, lange vor deren internationaler Karriere, entdeckte, ein Haus, das mit großen kulturellen und gesellschaftlich relevanten Themenausstellungen aufzeigte, dass wie Ex Präsident Häusle ausführte, "die Arbeit für Kunst, Künstler und Publikum kein Gegensatz sein müssen". Die deutsche Wochenzeitung "Die Zeit" vermerkte, dass es der Kunsthalle Wien gelungen sei, in Wien ein Publikum für zeitgenössische Kunst zu gewinnen.

Ex Präsident Häusle bilanzierte 20 Jahre Kunsthalle: "Es konnten mehr als 250 Ausstellungen von Becket/Nauman über Tableaux Vivants und Louise Bourgeois bis hin zu Ulrike Ottinger und Anri Sala präsentiert werden. Insgesamt besuchten mehr als 2,5 Mio Menschen die Kunsthalle Wien. Viele der von der Kunsthalle für Wien entwickelten Projekte, wie Bruce Conner oder Viva la Muerte, fanden ihren Weg an renommierte ausländische Institutionen. 2012, das letzte Jahr der Verantwortung des Vereins für die Kunsthalle Wien war mit 195.000 Besuchern und 1,35 Mio Euro ihr erfolgreichstes Jahr." Mag. Siegfried Menz wies darauf hin, dass die Kunsthalle Wien als wirtschaftlich effizient geführter Betrieb in all den Jahren ihre Budgets einhalten konnte und damit vorbildlich für einen Kulturbetrieb arbeitete.

Der ehemalige Vorstand ist stolz darauf, ein künstlerisch und wirtschaftlich erfolgreiches Haus, der nunmehr hierfür zuständigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung der Stadt Wien übergeben zu haben. Die Mitglieder des ehemaligen Vereins, der Freundesclub der Zeitgenossen und die Amici italiani der Kunsthalle Wien bedankten sich bei allen Mitstreitern der Kunsthalle, bei Künstlern, Mitarbeitern und Publikum und wünschten der neuen Kunsthalle Gesellschaft mit beschränkter Haftung alles Gute und viel Erfolg.

Für den ehemaligen Vorstand

Mag. Thomas Häusle, Dornbirn

Mag. Siegfried Menz, Wien

Für den Club der Zeitgenossen

Shapar Oschmann, München

Für die Amici italiani di Kunsthalle Vienna

Dr. Chiara Redini

