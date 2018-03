ASFINAG (2): Anschlussstelle Schwaz (A 12 Inntal Autobahn) nach Lkw-Unfall wieder frei befahrbar

Innsbruck (OTS) - Ein umgestürzter Lkw in der Autobahnausfahrt Schwaz (A 12 Inntal Autobahn) sorgte seit den Morgenstunden für die Sperre der Ausfahrten der Anschlussstelle Schwaz in beiden Richtungen. Die Arbeiten durch die Einsatzkräfte und der Autobahnmeisterei Vomp konnten mittlerweile abgeschlossen werden -die Ausfahrten stehen wieder ohne Behinderungen für den Verkehr zur Verfügung. Der umgestürzte Lkw musste mittels Spezialkran aufgestellt und abtransportiert werden - dabei wurden auch die Leitschienen in diesem Bereich beschädigt.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Holzedl

Pressesprecher ASFINAG

mobil: +43 664 60108 18933

mail: alexander.holzedl @ asfinag.at