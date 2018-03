Kraft: Nachholbedarf bei HL-Bahnhof Tullnerfeld

Östliches Tullnerfeld braucht übergreifendes Verkehrskonzept

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Die Errichtung des HL-Bahnhofs Tullnerfeld war und ist für die Region und den Bezirk Tulln ein wichtiger Schritt zum Ausbau und zur Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur. Der Bahnhof, praktisch auf der grünen Wiese errichtet, wird aber von den Pendlerinnen und Pendlern bei weitem noch nicht so stark angenommen wie erhofft. Ein Grund dafür ist wohl die sicher noch ausbaufähige Anbindung des Bahnhofs an die umliegenden Gemeinden. Mehr Zubringerbusse und ein dichterer Fahrplan würden wohl dazu führen, dass auch mehr Passagiere die Bahn frequentieren", fordert der Tullner SPNÖ-Mandatar LAbg. Günter Kraft.

"Ein weiterer Bereich mit Nachholbedarf liegt nach dem Vollausbau der Kremser Schnellstraße S 33 und der neuen Donaubrücke Traismauer beim Straßenverkehr über den Wagram, wo der Schwerverkehr massiv zugenommen hat. Hier ächzen viele Gemeinden unter einer massiv verschlechterten Verkehrssicherheit entlang der Durchzugsstraßen. Auch die Lebensqualität ist für viele Tullnerfelderinnen und Tullnerfelder nicht mehr das, was sie mal war", so Kraft, der einmal mehr ein übergreifendes Verkehrskonzept für das östliche Tullnerfeld einfordert. Kraft: "Die Wirtschaft braucht leistungsfähige Verkehrswege, die Menschen wollen Lebensqualität und Sicherheit in ihren Gemeinden. Das alles ist machbar, aber hierzu bedarf es detailliert geplanter Lösungen und weitere Investitionen in den Nahverkehr sowie in das Straßennetz."

(Schluss) fa

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landesregierungsfraktion/SPNÖ-Landtagsklub

Mag. Andreas Fiala

Pressesprecher

Tel.: 02742/9005 DW 12794, Mobil: 06642017137

andreas.fiala @ noel.gv.at

www.noe.spoe.at