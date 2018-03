BELVEDERE - GIRONCOLI: CONTEXT

Wien (OTS) - Mit Gironcoli: Context präsentiert das Belvedere im Sommer 2013 eine Ausstellung zum großen österreichischen Bildhauer Bruno Gironcoli, die dessen Arbeiten erstmals in ein Netzwerk von Beziehungen zu bedeutenden modernen bis zeitgenössischen Positionen setzt und so das Werk eines der wichtigsten Vertreter der zeitgenössischen Skulptur würdigt. Drei Jahre nach dessen Tod und 16 Jahre nach der letzten großen Personale im Wiener MAK -Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst (1997) hat sich das Belvedere eine Neubewertung von Gironcolis Schaffen durch eine Ausstellung zur Aufgabe gemacht, die das Frühwerk des Künstlers umfassend veranschaulicht und ihn mit prominenten Vertretern der internationalen wie der heimischen zeitgenössischen Kunst präsentiert. Erstmals wird der Ausnahmekünstler als Teil der internationalen Bewegung gezeigt, die ab den 1960er-Jahren die Kunst neu definierte, indem sie traditionelle Gattungen durch Grenzüberschreitungen aufbrach und bis dahin gültige Normen infrage stellte. Darüber hinaus beleuchtet die Ausstellung einen für die Kunst der 1960er- und 1970er-Jahre wesentlichen Themenkreis - die Entgrenzung des Mediums Skulptur hin zu neuen Medien wie Fotografie, Film und Performance.

Kontextualisierung mit Werken bedeutender Vertreter der dreidimensionalen Kunst

Trotz mehrerer international beachteter monografischer Ausstellungen im In- und Ausland bleibt Bruno Gironcolis Rezeption vom Eindruck der undurchschaubaren Einzigartigkeit dominiert, die eine objektive Einordnung seiner Arbeit in die großen Entwicklungsprozesse der Skulptur im 20. Jahrhundert bisher erschwerte. Basierend auf von Gironcoli selbst genannten Referenzen und beobachtbaren Analogien zu den Werken anderer Künstler zeigt Gironcoli: Context Arbeiten von zehn Vertretern verschiedener Künstlergenerationen von den 1960er-Jahren bis heute: Carl Andre, Francis Bacon, Matthew Barney, Joseph Beuys, Louise Bourgeois, Günter Brus, Jürgen Klauke, Bruce Nauman, Rudolf Schwarzkogler und Franz West. "Die Ausstellung folgt einem kuratorischen Grundkonzept, das im Belvedere und im 21er Haus mittlerweile ein Prinzip darstellt. Wir wollen durch die Kombination des Alten mit dem Neuen, des Klassischen mit dem Zeitgenössischen und des Heimischen mit dem Internationalen neue Aspekte am jeweils anderen aufzeigen und erkenntnisreiche Querverbindungen schaffen. Durch die Gegenüberstellung künstlerischer Werke aus unterschiedlichen Zeiten oder Kulturräumen wollen wir neue Reflexionsprozesse über deren inhaltliche oder formale Nähe anstoßen", erläutert Agnes Husslein-Arco, Direktorin des Belvedere und des 21er Haus.

Präsentiert werden herausragende Arbeiten Gironcolis aus den Jahren 1962 bis 1982: Auf der Suche nach einem zeitgemäßen menschlichen Abbild experimentierte der Künstler in seinem Frühwerk mit neuen industriellen Werkstoffen und formulierte seinen Kunst- und Skulpturenbegriff, der sich von den frühen Drahtplastiken über die Polyesterobjekte hin zu den Environments entwickelte. Parallel dazu fand eine intensive Beschäftigung mit dem zeitgenössischen Kunstgeschehen statt. Gironcoli konzentrierte sich in seinen Arbeiten auf wenige Themen. Lediglich in ihrer Gewichtung und im Zusammenspiel verschieden, waren dies die Konstanten Verletzung - Folter, Angst -Sexualität, Ritual - Obsession, Fetisch - Geschlecht, Vater - Mutter - Kind. "Die Kontextualisierung ausgewählter Arbeiten Gironcolis mit Werken anderer heimischer wie internationaler Hauptvertreter der dreidimensionalen und installativen Kunst der letzten Jahrzehnte bildet den Ansatzpunkt der Ausstellung. Ziel ist, den in seiner künstlerischen Praxis so singulär wie rätselhaft erscheinenden Bildhauer in seiner allgemeinen kunsthistorischen Bedeutung zu erfassen. Verbindungen sowohl von den frühen Rauminstallationen Gironcolis als auch von seinen altarähnlichen, in kryptischen Symbolen auswuchernden Monumentalskulpturen werden zu ausgewählten Werken dieser Künstler hergestellt, die Gironcoli selbst und seine herausragende Stellung auch im internationalen Umfeld erhellen", erklärt Bettina M. Busse, die Kuratorin der Ausstellung.

Neben dem Wiener Aktionismus sind Joseph Beuys' soziale Plastik und dessen Performances wichtige Anhaltspunkte für den jungen Gironcoli. Seine Beschäftigung mit der Beuys'schen Aufladung von Materialien mit bestimmten Bedeutungsinhalten und der Einfluss gewisser Elemente des Wiener Aktionismus wie Ritual, Opferung, Materialkombinationen und Grenzüberschreitungen kommen in den frühen Arbeiten zum Tragen. Werke wie Beuys' Performance Eurasienstab in der Galerie nächst St. Stephan (1967), die Aktionsfotos von Rudolf Schwarzkogler sowie der 1965 entstandene Film von Günter Brus über die 4. Aktion von Schwarzkogler weisen darauf hin. Ein weiteres Thema der 1960er-Jahre ist die Untersuchung von Fläche und Raum, die Gironcoli zu den Arbeiten von Carl Andre und zur Minimal Art führt. Die Transformation eines scheinbar neutralen Objekts in einen sexuell aufgeladenen Gegenstand steht in Beziehung zu der Gironcolis gesamtes Werk durchziehenden Beschäftigung mit der polaren Geschlechtlichkeit von Mann und Frau. Die Auflösung der Geschlechter ist auch ein zentrales Thema des deutschen Künstlers Jürgen Klauke. Der jüngste der ausgestellten Künstler, Matthew Barney, setzt sich in seinen surreal anmutenden Filmen in einer von ihm geschaffenen extremen Kunstsprache ebenfalls mit der Identität der Geschlechter auseinander.

Francis Bacon und Bruce Nauman thematisieren ebenso wie Gironcoli auf abstrakte, aber dennoch intensive Weise die Frage nach der conditio humana. Francis Bacon ist mit einem Bild aus der bekannten Serie Portraits of Henrietta Moraes in der Ausstellung vertreten. Hanging Carousel verdeutlicht Bruce Naumans Auseinandersetzung mit physischer und psychischer Gewalt auf eindrückliche Weise. Louise Bourgeois teilt mit Gironcoli die lebenslange Beschäftigung mit dem Thema Mutter. Ebenfalls eine Einzelkämpferin, entspringt ihre Kunst ähnlich jener von Gironcoli einem stark von persönlichen Erfahrungen und Emotionen geprägten Themenkreis, wobei das menschliche Abbild und die Figur der Mutter bzw. das Gebären einen zentralen Platz im künstlerischen Schaffen einnehmen. Von Gironcolis wohl bekanntestem Schüler, Franz West, werden frühe Passstücke gezeigt, die auf der Auseinandersetzung mit den Werken Gironcolis und der Aktionisten basieren.

Skulpturen im Spannungsverhältnis zu barocker (Garten-)Architektur

Ergänzt wird die Ausstellung durch die Präsentation von drei groß dimensionierten Güssen aus den Jahren 1984 bis 2003 im Kammergarten, die den Bogen der Kontextualisierung weiterspannen. Sie beschäftigen sich mit dem klassischen Bildhauerthema der sitzenden Figur; bei Gironcoli der sogenannte Murphy, inspiriert von der gleichnamigen Figur Samuel Becketts. Die Skulpturen werden in ein Spannungsverhältnis zur barocken Formensprache der Belvedere Architektur und des Gartens gesetzt, das die formale und thematische Parallelenbildung im Außenraum um eine weitere Vergleichsmöglichkeit ergänzt.

Begleitend zur Ausstellung erscheint eine Publikation, die Bruno Gironcoli als Teil jener internationalen Bewegung würdigt, die ab den 1960er-Jahren die Kunst durch Grenzüberschreitungen neu definierte und gültige Normen infrage stellte. Mit Beiträgen von Véronique Aichner, Bettina M. Busse, Agnes Husslein-Arco, Harald Krejci, Georg Lechner, Beatriz Preciado, Thomas D. Trummer und Peter Weiermair.

