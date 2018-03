Die richtige Verpackung, damit unterwegs nichts ausläuft oder schlecht wird

Baierbrunn (OTS) - Damit das Salatdressing nicht im Picknickkorb landet und die belegten Brötchen frisch und lecker auf der Fahrt in den Urlaub bleiben, müssen sie gut verpackt werden. Die Möglichkeiten sind breitgefächert, von Alu- über Frischhaltefolie bis hin zu wiederverwendbaren Glas- oder Plastikdosen, berichtet das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Natürlich soll die Umwelt dabei nicht vergessen werden, und so erklärt uns Chefredakteurin Claudia Röttger ob die Einweg- oder Mehrwegverpackung umweltfreundlicher ist:

Das ist schwer zu sagen, denn bei beiden gibt es Vor- und Nachteile, und so muss jeder für sich selbst entscheiden. Frischhalte- und Alufolie haben natürlich den Nachteil, dass man sie nach einmaligem Gebrauch wegwirft. Plastikdosen oder Gläser müssen aber abgespült werden und so verbraucht man Wasser, Energie und Spülmittel.

Da man für ein Picknick ganz unterschiedliche Lebensmittel mitnimmt, ist hier die optimale Verpackung eine Wissenschaft für sich:

Auslaufsichere Plastikdosen sind für angemachte Salate, Dressings und Gemüse gut geeignet. Alufolie schützt zwar hervorragend vor Aromaverlusten, aber man sollte es nicht für saure oder salzige Lebensmittel verwenden, denn die lösen das Aluminium auf. Gut zu handhaben sind auch Frühstücksbeutel mit Verschluss-Klemmen z.B. für Sandwiches, denn im Gegensatz zur Frischhaltefolie reißen sie nicht so schnell.

Und hier sind noch ein paar konkrete Verpackungstipps für Lebensmittel:

Damit Obst, z.B. eine halbe Melone, nicht austrocknet, einfach in Frischhaltefolie schlagen und ab in den Kühlschrank. Eine Glas- oder Porzellanschale mit selbstgeformtem Aludeckel ist z.B. für Zaziki gut geeignet, denn die glatte Oberfläche der Schale nimmt weniger Gerüche an als Plastik, und das Aroma des griechischen Dips wird auch im Kühlschrank nicht auf andere Lebensmittel übertragen.

Und Fleisch, das Sie beim Metzger gekauft haben, sollte zuhause in eine Porzellanschale gelegt und mit einem Teller abgedeckt werden, bevor es in den Kühlschrank kommt, rät der "Senioren Ratgeber".

