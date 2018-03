ORF SPORT + mit der Live-Übertragung des Fußball-Freundschaftsspiels Rapid - Paris St. Germain

Am 12. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 12. Juli 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des Fußball-Freundschaftsspiels Rapid Wien - Paris St. Germain um 18.25 Uhr, die Höhepunkte vom Handballmatch Österreich - Japan bei der B-Weltmeisterschaft 1992 um 17.15 Uhr und vom Formel-1-Grand-Prix am Nürburgring um 20.30 Uhr sowie Folge 19 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.50 Uhr.

Rapid setzt auch 2013 seine Tradition der Vorbereitungsspiele gegen renommierte Clubs aus dem Ausland fort. Nach prominenten Gegnern aus England (Liverpool), Deutschland (Schalke), Spanien (Valencia) und Italien (AS Roma) gastiert nun erstmals mit Paris St. Germain ein Spitzenteam aus Frankreich bei den Hütteldorfern. Trotz des Karriereendes von David Beckham stehen im Kader des regierenden Meisters der Ligue 1 zahllose Weltklassekicker. Thiago Motta, Javier Pastore, Lucas, Maxwell oder Ezequiel Lavezzi sind wohl jedem Fußballfan ein Begriff. Kommentator ist Michael Bacher.

(Stand vom 11. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

