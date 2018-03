"Sarah Wieners erste Wahl" am 14. Juli in ORF 2

Wien (OTS) - In der dritten Folge der Reihe "Sarah Wieners erste Wahl" beschäftigt sich die Spitzenköchin mit dem Lieblingsobst der Österreicher, dem Apfel. Dazu besucht Sarah Wiener den auf Apfelanbau spezialisierten Biobauernhof der Familie Schneidhofer in der Gemeinde Breitenstein und den Pomologen Karl Zwickl - zu sehen am Sonntag, dem 14. Juli 2013, um 17.05 Uhr in ORF 2. Bei ihrem Abschlussessen begeistert Sarah Wiener mit einem ausgefallenen Rezept: pikante Apfelsuppe mit karamellisierten Apfelringen, zubereitet mit säuerlichen Morgenduft-Äpfeln und süßeren James-Grieve-Äpfeln.

In der dritten Folge reist Sarah Wiener in ihre österreichische Heimat, genauer gesagt auf den Semmering in die Gemeinde Breitenstein, ca. 90 km südlich von Wien. Hier ist sie bei Familie Schneidhofer zu Gast, die in dritter Generation den Althammerhof, einen Biobauernhof mit Obst- und Viehwirtschaft, betreibt. Vorwiegend werden Äpfel angebaut und rund 200 Schafe versorgt. Wegen der steilen Hänge werden die Äpfel noch so geerntet wie vor 100 Jahren: mit der Hand und ohne jede technische Hilfe. 30 verschiedene Apfelsorten mit teils ausgefallenen Namen wie Brünnerling, Schafnase und Lederrenette wachsen auf den Streuobstwiesen. Bauer Julius Schneidhofer konzentriert seine Zeit und Energie auf die Bewahrung der unbekannteren und geschmackvolleren Sorten. Andrea Schneidhofer bereitet gemeinsam mit Sarah einen Apfelstrudel zu, verbunden mit einem kleinen Experiment. Um den Geschmacksunterschied deutlich zu machen, werden zwei verschiedene Apfelsorten verwendet: ein Strudel mit James Grieve, einer mit Ontario-Äpfeln.

Weiters besucht Sarah den Pomologen Karl Zwickl, der rund 50 verschiedene Apfelsorten auf seinem Hof anbaut. Die Pomologie ist die Obstbaukunde, die Lehre der Arten und Sorten von Obst, deren Bestimmung und Listung. Für Sarah gibt es zum Abschied eine Flasche biologischen, naturtrüben Apfelsaft, gepresst in der hauseigenen Presse. Sonja Löffler führt in einer der am besten erhaltenen Art-déco-Villen des Semmering ein Restaurant und eine Pension. Bei ihr kehrt Sarah Wiener ein und bekommt Tafelspitz mit Röstkartoffeln und Apfelkren serviert, mit James-Grieve-Äpfeln - natürlich vom Althammerhof! Für ihr Abschlussessen greift Sarah Wiener zu einem ganz besonderen Rezept: pikante Apfelsuppe mit karamellisierten Apfelringen, zubereitet mit säuerlichen Morgenduft-Äpfeln und süßeren James-Grieve-Äpfeln!

"Sarah Wieners erste Wahl" steht jeweils Sonntag um 17.05 Uhr auf dem Programm von ORF 2 - die Sendetermine im Überblick:

"Sarah Wieners erste Wahl" in der ORF-TVthek und der "ORF nachlese"

"Sarah Wieners erste Wahl" ist eine Koproduktion von ARTE und ORF, hergestellt von der zero one film, Berlin. Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. Die "ORF nachlese" begleitet den Sommer über "Sarah Wieners erste Wahl" und widmet der kulinarischen Reihe ein mehrseitiges "Extra" in den "ORF nachlese"-Ausgaben von Juli, August und September. Neben ihren Reiseberichten zu den Ursprüngen unserer Grundnahrungsmittel gibt es jede Menge Hintergrundinfos zu den regionaltypischen Lebensmitteln und deren Produktion sowie exklusiv alle Rezepte zum Nachkochen.

