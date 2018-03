EANS-Adhoc: ERGEBNISSE DER HAUPTVERSAMMLUNG

10.07.2013

St. Marien/Fohnsdorf 10. Juli 2013 - Die heutige 15. ordentliche Hauptversammlung der HTI High Tech Industries AG hat nach Vorlage des Konzern-und Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 den Mitgliedern des Vorstandes sowie den aktuellen und ehemaligen Mitgliedern des Aufsichtsrates die Entlastung erteilt.

Die KPMG Austria AG wurde zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss 2013 bestellt.

Darüber hinaus wurde der Vorstand ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre Wandelschuldverschreibungen die ein Umtausch - und/oder Bezugsrecht auf den Erwerb von insgesamt bis zu 15.000.000 auf Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 15.000.000,-- gewähren auszugeben. In diesem Zusammenhang wurde eine bedingte Kapitalerhöhung gem. § 159 Abs 2 Z1 AktG um bis zu EUR 15.000.000,-- durch Ausgabe von bis zu 15.000.000 auf Inhaber lautende Stückaktien beschlossen, die unter anderem auch zur Ausgabe von Aktien an Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen gem. § 174 AktG dient.

Emittent: HTI High Tech Industries AG

HTI High Tech Industries AG

DI Peter Glatzmeier, CEO

Vorsitzender des Vorstands

Tel: +43 (3573) 3106 5185

Fax: +43 (3573) 3106 5025

peter.glatzmeier@hti-ag.at

HTI High Tech Industries AG

Sekretariat Vorstand

Tel: +43 (0) 7229 80400 - 2800

Fax: +43 (0) 7229 80400 - 2880

office@hti-ag.at