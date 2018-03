Zieger: "Masseverwalter entscheidet über Sanierungskonzept"

Stellungnahme dayli-Eigentümer Dr. Martin Zieger zum Stand der Dinge

Wien (OTS) - Dr. Martin Zieger als neuer Eigentümer der TAP dayli Vertriebs GmbH stellt fest: "Wir befinden uns momentan in Verhandlungen mit Investoren, um dayli sowie die betroffenen Arbeitsplätze zu retten. Die Schweizer GAYDOUL GROUP AG und Philippe Gaydoul stehen nicht in Verbindung mit der Causa und zählen nicht zu den potentiellen Investoren. Zum derzeitigen Zeitpunkt sind die Ergebnisse der Verhandlungen noch offen. Die dayli-Geschäftsführung hat dem Masseverwalter Rudolf Mitterlehner das Sanierungskonzept vorgelegt, mit dem es möglich wäre, Investoren in naher Zukunft zu gewinnen. Es hängt alles davon ab, ob der Masseverwalter diesem zustimmt. Bis dahin können wir keine weitere Stellungnahme abgeben und bitten daher um Geduld. Wir informieren bewusst nur, wenn wir Handfestes und Haltbares in der Hand haben."

