Die neue Festspielanlage in Mörbisch ist eröffnet! Ein Fest für Menschen mit Behinderungen

Mörbisch (OTS) - Der Bettelstudent bei den Seefestpielen Mörbisch war ein wahrer Hochgenuss. Ein stark besetztes Ensemble zauberte eine Operette der Sonderklasse ins Seegelände. Die neue Intendantin Dagmar Schellenberger versprühte Ihren Charme bereits bei der Eröffnungsrede. Die Anzahl der Besucher war gewaltig, und wie jedes Jahr bei der Generalprobe waren tausende von Menschen mit dabei, darunter eine große Anzahl an behinderten Menschen.

Das Burgenland ist ein Kulturland und hat einiges an Besonderheiten zu bieten. Leider haben oft Menschen in speziellen Lebensphasen nicht mehr die Möglichkeit am Gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Gründe hierfür sind oft Unfälle und Erkrankungen die dann oft zu enormen finanziellen Problemen führen und das Tor zur Gesellschaft schließen.

Der ÖZIV Burgenland steuert mit dem Projekt "Kultur für alle" dieser Entwicklung entgegen. Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen oder nach Unfällen, erhalten einen "besonderen Abend" ohne finanzielle Barrieren um diese oft schwierigen Zeiten nicht alleine durchstehen zu müssen.

Jeder von uns kann unverschuldet in eine Ausnahmesituation geraten, es ist unsere Gesellschaftliche Aufgabe diesen Menschen ein Signal unserer Verbundenheit zu senden und Ihnen in diesen schwierigen Zeiten die helfende Hand zu reichen, sagt ÖZIV Burgenland Präsident Hans-Jürgen Groß.

Ein fulminanter Abschluss war das Feuerwerk, welches eine neue Handschrift trug. Die neue Intendantin setzte nicht auf alt bewährtes, sondern hat den See miteinbezogen und es gab erstmalig eine Kombination aus Feuerwerk und Wasserfontänen. Vieles war neu und spannend, jedoch eines ist gleichgeblieben - die Seefestspiele Mörbisch sind eine Attraktion für alle Menschen.

