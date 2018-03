Hundstorfer: Die österreichische Beschäftigungspolitik hat Vorbildwirkung in Europa

Wien (OTS/SK) - In der von Arbeiterkammer und Renner Institut organisierten Tagung hat heute, Mittwoch, Sozialminister Rudolf Hundstorfer zum Thema "Europas ArbeitnehmerInnen unter Druck" mit internationalen Gästen diskutiert. "Die Jugendarbeitsmarktpolitik ist essentiell in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, das österreichische Modell hat sich als erfolgreich erwiesen und wir unterstützen auch andere Länder mit Rat und Tat. In Zeiten der Krise, müssen die sozialen Themen in den Vordergrund rücken", so der Minister. Besonders das berufsspezifische Ausbildungssystem in Österreich und Deutschland sei ein Erfolgsmodell, wie Hundstorfer betonte, "damit sind wir gut durch die Krise gekommen". Weiters berichtete der Minister, dass das europäische Paket für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit für einen Zeitraum von 24 Monaten nun von sechs auf acht Milliarden Euro erhöht wurde. ****

Das international besetzte Podium war mit dem Minister Hundstorfer, Guy Ryder, Generaldirektor der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), Maria Jepsen, Direktorin der Forschungsabteilung am European Trade Union Institute (ETUI), Karl Aiginger, Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) und Sybille Pirklbauer, Abteilung für Frauen und Familie in der AK Wien prominent besetzt. Alle sind sich einig: "Europa braucht einen Kurswechsel", die Ausgaben für Soziales müssen steigen. Guy Rider lobte die österreichische Beschäftigungspolitik und verwies auf die vergleichsweise niedrige Jugendarbeitslosigkeit: "Austria is doing well." Minister Hundstorfer fügte hinzu: "Die Jugendbeschäftigungs-Garantie ist der erste Schritt und eine wichtige Maßnahme in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit."

